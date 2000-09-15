Раздел: Технологии
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Уязвимость позволяет преступникам выполнить атаку методом холодной перезагрузки.
Большинство современных компьютеров оказались уязвимы перед атакой, нацеленной на кражу конфиденциальных данных.
Об этом сообщается в новом исследовании компании F-Secure, пишет Хроника.инфо.
Консультант по безопасности Олле Сегердал (Olle Segerdahl) заявил, что взлом займет у злоумышленника всего пять минут. Однако для этого ему необходим физический доступ к устройству.
Она заключается в выключении или перезагрузке компьютера без остановки выполняемых задач. После этого хакер восстанавливает данные, которые остались доступными в оперативной памяти.
Современные устройства способны перезаписывать свою оперативную память, однако Сегердал обнаружил способ отключить этот процесс. Оказалось, что настройки, управляющие им, не защищены от физического вмешательства. Злоумышленник может отключить перезапись и запустить атаку с помощью внешнего USB-накопителя.
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Консультант обратил внимание, что подобные нападения чаще всего будут направлена на потерянные ноутбуки. Особый интерес для хакеров представляют рабочие устройства сотрудников компаний, которые можно использовать для взлома корпоративных сетей.
Большинство современных компьютеров оказались уязвимы перед атакой, нацеленной на кражу конфиденциальных данных.
Об этом сообщается в новом исследовании компании F-Secure, пишет Хроника.инфо.
Консультант по безопасности Олле Сегердал (Olle Segerdahl) заявил, что взлом займет у злоумышленника всего пять минут. Однако для этого ему необходим физический доступ к устройству.
Она заключается в выключении или перезагрузке компьютера без остановки выполняемых задач. После этого хакер восстанавливает данные, которые остались доступными в оперативной памяти.
Современные устройства способны перезаписывать свою оперативную память, однако Сегердал обнаружил способ отключить этот процесс. Оказалось, что настройки, управляющие им, не защищены от физического вмешательства. Злоумышленник может отключить перезапись и запустить атаку с помощью внешнего USB-накопителя.
Читайте также: Эксперт рассказал, как взломать любой компьютер через Skype
Консультант обратил внимание, что подобные нападения чаще всего будут направлена на потерянные ноутбуки. Особый интерес для хакеров представляют рабочие устройства сотрудников компаний, которые можно использовать для взлома корпоративных сетей.
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