Раздел: Технологии
Xiaomi Poco F1 протестировали на прочность
Блогер назвал этот смартфон одним из самых прочных устройств.
Один из самых бюджетных флагманов Xiaomi Poco F1, который работает на топовом процессоре Snapdragon 845. Видеооблогер JerryRigEverything решил устроить тест на прочность этому устройству.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Для теста он выбрал версию в пластиковом корпусе.
Экран смартфона покрыт стеклом Gorilla Glass, которое обеспечивает его прочность. Однако, подвела его герметичность.
Пластик, ожидаемо, тестер легко поцарапал обычными ключами. А вот при сгибании существенных повреждений не появилось.
Читайте также: Бьющийся iPhone X: пользователи протестировали гаджет на прочность
В результате блогер назвал этот смартфон одним из самых прочных устройств, производимых компанией Xiaomi.
Один из самых бюджетных флагманов Xiaomi Poco F1, который работает на топовом процессоре Snapdragon 845. Видеооблогер JerryRigEverything решил устроить тест на прочность этому устройству.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Для теста он выбрал версию в пластиковом корпусе.
Экран смартфона покрыт стеклом Gorilla Glass, которое обеспечивает его прочность. Однако, подвела его герметичность.
Пластик, ожидаемо, тестер легко поцарапал обычными ключами. А вот при сгибании существенных повреждений не появилось.
Читайте также: Бьющийся iPhone X: пользователи протестировали гаджет на прочность
В результате блогер назвал этот смартфон одним из самых прочных устройств, производимых компанией Xiaomi.
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