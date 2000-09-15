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Раздел: Технологии  
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Xiaomi Poco F1 протестировали на прочность

Xiaomi Poco F1 протестировали на прочностьБлогер назвал этот смартфон одним из самых прочных устройств.

Один из самых бюджетных флагманов Xiaomi Poco F1, который работает на топовом процессоре Snapdragon 845. Видеооблогер JerryRigEverything решил устроить тест на прочность этому устройству.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Для теста он выбрал версию в пластиковом корпусе.

Экран смартфона покрыт стеклом Gorilla Glass, которое обеспечивает его прочность. Однако, подвела его герметичность.

Пластик, ожидаемо, тестер легко поцарапал обычными ключами. А вот при сгибании существенных повреждений не появилось.

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В результате блогер назвал этот смартфон одним из самых прочных устройств, производимых компанией Xiaomi.

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 Теги: Xiaomi Poco F1, прочность

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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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