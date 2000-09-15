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Раздел: Технологии  
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Цукерберг заявил о защите Facebook от русских хакеров

Цукерберг заявил о защите Facebook от русских хакеровСоцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира.

Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть сейчас в большей степени готова противостоять возможному вмешательству в выборы, чем это было два года назад. Он отметил, что миссия сервиса - «усиливать добро и смягчать вред», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

В США обвиняют Россию в распространении через соцсети дезинформации и фейковых новостей, которые могли повлиять на ход голосования во время президентских выборах в США в 2016 году.

Цукерберг написал в своём блоге, что усилия компании в ту пору были направлены на противостояние традиционным видам кибератак, таким как фишинг, взломы аккаунтов и вредоносные программы. «Мы идентифицировали их и уведомили правительство и пострадавших», - заверил глава Facebook.

«Чего мы не ожидали, так это того, что иностранные пользователи начнут скоординированные информационные атакичерез подставные аккаунты, распространяющие раздор и дезинформацию», - признался Цукерберг.

Он напомнил, что соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира. Однако отметил, что несмотря на прогресс, компания по-прежнему сталкивается «с изощренными и хорошо финансируемыми противниками».

Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть сейчас в большей степени готова противостоять возможному вмешательству в выборы, чем это было два года назад. Он отметил, что миссия сервиса - «усиливать добро и смягчать вред».

В США обвиняют Россию в распространении через соцсети дезинформации и фейковых новостей, которые могли повлиять на ход голосования во время президентских выборах в США в 2016 году.

Цукерберг написал в своём блоге, что усилия компании в ту пору были направлены на противостояние традиционным видам кибератак, таким как фишинг, взломы аккаунтов и вредоносные программы. «Мы идентифицировали их и уведомили правительство и пострадавших», - заверил глава Facebook.

«Чего мы не ожидали, так это того, что иностранные пользователи начнут скоординированные информационные атакичерез подставные аккаунты, распространяющие раздор и дезинформацию», - признался Цукерберг.

Он напомнил, что соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира. Однако отметил, что несмотря на прогресс, компания по-прежнему сталкивается «с изощренными и хорошо финансируемыми противниками».

«Они не сдадутся и будут продолжать развиваться. Мы должны постоянно совершенствоваться и быть на шаг впереди», - слелал вывод Марк Цукерберг.

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«Они не сдадутся и будут продолжать развиваться. Мы должны постоянно совершенствоваться и быть на шаг впереди», - слелал вывод Марк Цукерберг.
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 Теги: Facebook, хакеры

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