Раздел: Технологии
Цукерберг заявил о защите Facebook от русских хакеров
Соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира.
Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть сейчас в большей степени готова противостоять возможному вмешательству в выборы, чем это было два года назад. Он отметил, что миссия сервиса - «усиливать добро и смягчать вред», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
В США обвиняют Россию в распространении через соцсети дезинформации и фейковых новостей, которые могли повлиять на ход голосования во время президентских выборах в США в 2016 году.
Цукерберг написал в своём блоге, что усилия компании в ту пору были направлены на противостояние традиционным видам кибератак, таким как фишинг, взломы аккаунтов и вредоносные программы. «Мы идентифицировали их и уведомили правительство и пострадавших», - заверил глава Facebook.
«Чего мы не ожидали, так это того, что иностранные пользователи начнут скоординированные информационные атакичерез подставные аккаунты, распространяющие раздор и дезинформацию», - признался Цукерберг.
Он напомнил, что соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира. Однако отметил, что несмотря на прогресс, компания по-прежнему сталкивается «с изощренными и хорошо финансируемыми противниками».
Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть сейчас в большей степени готова противостоять возможному вмешательству в выборы, чем это было два года назад. Он отметил, что миссия сервиса - «усиливать добро и смягчать вред».
В США обвиняют Россию в распространении через соцсети дезинформации и фейковых новостей, которые могли повлиять на ход голосования во время президентских выборах в США в 2016 году.
Цукерберг написал в своём блоге, что усилия компании в ту пору были направлены на противостояние традиционным видам кибератак, таким как фишинг, взломы аккаунтов и вредоносные программы. «Мы идентифицировали их и уведомили правительство и пострадавших», - заверил глава Facebook.
«Чего мы не ожидали, так это того, что иностранные пользователи начнут скоординированные информационные атакичерез подставные аккаунты, распространяющие раздор и дезинформацию», - признался Цукерберг.
Он напомнил, что соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира. Однако отметил, что несмотря на прогресс, компания по-прежнему сталкивается «с изощренными и хорошо финансируемыми противниками».
«Они не сдадутся и будут продолжать развиваться. Мы должны постоянно совершенствоваться и быть на шаг впереди», - слелал вывод Марк Цукерберг.
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«Они не сдадутся и будут продолжать развиваться. Мы должны постоянно совершенствоваться и быть на шаг впереди», - слелал вывод Марк Цукерберг.
Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть сейчас в большей степени готова противостоять возможному вмешательству в выборы, чем это было два года назад. Он отметил, что миссия сервиса - «усиливать добро и смягчать вред», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
В США обвиняют Россию в распространении через соцсети дезинформации и фейковых новостей, которые могли повлиять на ход голосования во время президентских выборах в США в 2016 году.
Цукерберг написал в своём блоге, что усилия компании в ту пору были направлены на противостояние традиционным видам кибератак, таким как фишинг, взломы аккаунтов и вредоносные программы. «Мы идентифицировали их и уведомили правительство и пострадавших», - заверил глава Facebook.
«Чего мы не ожидали, так это того, что иностранные пользователи начнут скоординированные информационные атакичерез подставные аккаунты, распространяющие раздор и дезинформацию», - признался Цукерберг.
Он напомнил, что соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира. Однако отметил, что несмотря на прогресс, компания по-прежнему сталкивается «с изощренными и хорошо финансируемыми противниками».
Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть сейчас в большей степени готова противостоять возможному вмешательству в выборы, чем это было два года назад. Он отметил, что миссия сервиса - «усиливать добро и смягчать вред».
В США обвиняют Россию в распространении через соцсети дезинформации и фейковых новостей, которые могли повлиять на ход голосования во время президентских выборах в США в 2016 году.
Цукерберг написал в своём блоге, что усилия компании в ту пору были направлены на противостояние традиционным видам кибератак, таким как фишинг, взломы аккаунтов и вредоносные программы. «Мы идентифицировали их и уведомили правительство и пострадавших», - заверил глава Facebook.
«Чего мы не ожидали, так это того, что иностранные пользователи начнут скоординированные информационные атакичерез подставные аккаунты, распространяющие раздор и дезинформацию», - признался Цукерберг.
Он напомнил, что соцсеть выявила и удалила сомнительные аккаунты перед выборами в самых разных странах мира. Однако отметил, что несмотря на прогресс, компания по-прежнему сталкивается «с изощренными и хорошо финансируемыми противниками».
«Они не сдадутся и будут продолжать развиваться. Мы должны постоянно совершенствоваться и быть на шаг впереди», - слелал вывод Марк Цукерберг.
Читайте также: Цукерберг заявил о продажи акций Facebook
«Они не сдадутся и будут продолжать развиваться. Мы должны постоянно совершенствоваться и быть на шаг впереди», - слелал вывод Марк Цукерберг.
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