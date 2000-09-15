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Раздел: Технологии  
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Создан первый в мире «неубиваемый» смартфон с 2K-экраном

Создан первый в мире «неубиваемый» смартфон с 2K-экраномСмартфон выполнен в ударопрочном корпусе

В рекламном видеоролике китайская компания Elephone утверждает, что создала первый в мире смартфон, предназначенный для работы в суровых условиях и в то же время оснащённый дисплеем с разрешением Quad HD (2560 × 1440 точек). Модель называется Elephone Soldier и предлагается по цене $190, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Диагональ экрана Elephone Soldier равна 5,5 дюйма, а аппаратной платформой ему служит однокристальная система MediaTek Helio X25. Вместимость встроенного флеш-накопителя варьируется от 64 до 128 Гбайт в зависимости от модификации и стоимости, а объём оперативной памяти всегда равен 4 Гбайт.

Тыльная камера Elephone Soldier построена на базе 21-Мп сенсора, в основе фронтального фотомодуля лежит 16-мегапиксельный датчик. Источником питания устройству служит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, заряда которой, как утверждается, хватает на два дня работы без подзарядки.

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Смартфон выполнен в ударопрочном корпусе, который также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что он может выдержать погружения в воду на глубину до двух метров длительностью до 30 минут. Из несвойственных для обычных телефонов отметим наличие физического компаса и кнопки SOS.



Создан первый в мире «неубиваемый» смартфон с 2K-экраном
Создан первый в мире «неубиваемый» смартфон с 2K-экраном
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 Теги: смартфон, Elephone Soldier

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