Раздел: Технологии
В Сети появились рендеры Galaxy J6 Prime
Опубликованы рендеры и подробные характеристики до анонса
Все модификации флагманской S-серии корпорация Samsung предпочитает представлять в один день, в то время как между премьерами версий одной модели J-Series могут проходить месяцы. Galaxy J6 дебютировал ещё в конце весны, а дата анонса J6 Prime до сих пор не определена. Впрочем, это не помешало интернет-источникам опубликовать подробные технические характеристики предстоящей новинки, появление который, скорее всего, всё-таки уже не за горами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Согласно последней информационной утечке, Samsung Galaxy J6 Prime (SM-J610F), который на некоторых рынках будет называться J6+, получит 6-дюймовый вертикально вытянутый дисплей с разрешением 1480 × 720 точек. В отличие от более компактного J6, модификации Prime может не достаться матрица Super AMOLED - вместо неё установят LCD-панель.На задней части корпуса расположится двойная тыльная камера, состоящая из 13- и 5-Мп сенсоров, а также светодиодной вспышки. Если верить недавно появившимся на просторах Сети рендерам Galaxy J6 Prime, то кроме фотомодуля на тыльной панели устройства ничего не будет.
Однако сканер отпечатков пальцев в спецификациях заявлен, а значит, он может быть размещён на боковом торце и встроен в кнопку включения/разблокировки. Появится и модное сейчас распознавание лица владельца - эту функцию отдадут на откуп 8-мегапиксельной фронтальной камере.В качестве аппаратной платформы Samsung Galaxy J6 Prime выступит четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Модель неизвестна, но, скорее всего, это речь идёт о Qualcomm Snapdragon 450 либо Snapdragon 425. Конфигураций оперативной и флеш-памяти обещают две - 3 / 32 Гбайт и 4 / 64 Гбайт, а аккумулятору приписывают ёмкость 3300 мА·ч. Поддержки быстрой зарядки ожидать не стоит, как и порта USB Type-C - вместо последнего придётся довольствоваться разъёмом Micro-USB.
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Ожидается, что Samsung Galaxy J6 Prime выпустят в трёх цветах. Кроме классического чёрного покупателям предложат серый и красный оттенки.
Все модификации флагманской S-серии корпорация Samsung предпочитает представлять в один день, в то время как между премьерами версий одной модели J-Series могут проходить месяцы. Galaxy J6 дебютировал ещё в конце весны, а дата анонса J6 Prime до сих пор не определена. Впрочем, это не помешало интернет-источникам опубликовать подробные технические характеристики предстоящей новинки, появление который, скорее всего, всё-таки уже не за горами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Согласно последней информационной утечке, Samsung Galaxy J6 Prime (SM-J610F), который на некоторых рынках будет называться J6+, получит 6-дюймовый вертикально вытянутый дисплей с разрешением 1480 × 720 точек. В отличие от более компактного J6, модификации Prime может не достаться матрица Super AMOLED - вместо неё установят LCD-панель.На задней части корпуса расположится двойная тыльная камера, состоящая из 13- и 5-Мп сенсоров, а также светодиодной вспышки. Если верить недавно появившимся на просторах Сети рендерам Galaxy J6 Prime, то кроме фотомодуля на тыльной панели устройства ничего не будет.
Однако сканер отпечатков пальцев в спецификациях заявлен, а значит, он может быть размещён на боковом торце и встроен в кнопку включения/разблокировки. Появится и модное сейчас распознавание лица владельца - эту функцию отдадут на откуп 8-мегапиксельной фронтальной камере.В качестве аппаратной платформы Samsung Galaxy J6 Prime выступит четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Модель неизвестна, но, скорее всего, это речь идёт о Qualcomm Snapdragon 450 либо Snapdragon 425. Конфигураций оперативной и флеш-памяти обещают две - 3 / 32 Гбайт и 4 / 64 Гбайт, а аккумулятору приписывают ёмкость 3300 мА·ч. Поддержки быстрой зарядки ожидать не стоит, как и порта USB Type-C - вместо последнего придётся довольствоваться разъёмом Micro-USB.
Читайте также: В Сети появились первые рендеры Galaxy Tab 8.0
Ожидается, что Samsung Galaxy J6 Prime выпустят в трёх цветах. Кроме классического чёрного покупателям предложат серый и красный оттенки.
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