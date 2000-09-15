» » В Сети появились рендеры Galaxy J6 Prime
Раздел: Технологии  
0

В Сети появились рендеры Galaxy J6 Prime

В Сети появились рендеры Galaxy J6 PrimeОпубликованы рендеры и подробные характеристики до анонса
Все модификации флагманской S-серии корпорация Samsung предпочитает представлять в один день, в то время как между премьерами версий одной модели J-Series могут проходить месяцы. Galaxy J6 дебютировал ещё в конце весны, а дата анонса J6 Prime до сих пор не определена. Впрочем, это не помешало интернет-источникам опубликовать подробные технические характеристики предстоящей новинки, появление который, скорее всего, всё-таки уже не за горами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Согласно последней информационной утечке, Samsung Galaxy J6 Prime (SM-J610F), который на некоторых рынках будет называться J6+, получит 6-дюймовый вертикально вытянутый дисплей с разрешением 1480 × 720 точек. В отличие от более компактного J6, модификации Prime может не достаться матрица Super AMOLED - вместо неё установят LCD-панель.На задней части корпуса расположится двойная тыльная камера, состоящая из 13- и 5-Мп сенсоров, а также светодиодной вспышки. Если верить недавно появившимся на просторах Сети рендерам Galaxy J6 Prime, то кроме фотомодуля на тыльной панели устройства ничего не будет.

Однако сканер отпечатков пальцев в спецификациях заявлен, а значит, он может быть размещён на боковом торце и встроен в кнопку включения/разблокировки. Появится и модное сейчас распознавание лица владельца - эту функцию отдадут на откуп 8-мегапиксельной фронтальной камере.В качестве аппаратной платформы Samsung Galaxy J6 Prime выступит четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц. Модель неизвестна, но, скорее всего, это речь идёт о Qualcomm Snapdragon 450 либо Snapdragon 425. Конфигураций оперативной и флеш-памяти обещают две - 3 / 32 Гбайт и 4 / 64 Гбайт, а аккумулятору приписывают ёмкость 3300 мА·ч. Поддержки быстрой зарядки ожидать не стоит, как и порта USB Type-C - вместо последнего придётся довольствоваться разъёмом Micro-USB.

Читайте также: В Сети появились первые рендеры Galaxy Tab 8.0

Ожидается, что Samsung Galaxy J6 Prime выпустят в трёх цветах. Кроме классического чёрного покупателям предложат серый и красный оттенки.

В Сети появились рендеры Galaxy J6 Prime
В Сети появились рендеры Galaxy J6 Prime
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Galaxy J6 Prime, смартфон

Загрузка...

Похожие новости по теме

Samsung готовит к выпуску два новых смартфона Samsung готовит к выпуску два новых смартфона

Подробностей о технических характеристиках пока нет.

Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил две 13-Мп камеры Samsung Galaxy J7 Prime 2 получил две 13-Мп камеры

В продажу модель Galaxy J7 Prime 2 поступит по ориентировочной цене 215 долларов США.

Официально представлен флагман Samsung Galaxy On7 Prime Официально представлен флагман Samsung Galaxy On7 Prime

Компания Samsung официально представила новый смартфон Samsung Galaxy On7 Prime (2018).

Samsung официально представила новый смартфон Samsung официально представила новый смартфон

Последним смартфоном, который был выпущен южнокорейской компанией Samsung, стал Galaxy J3 Prime, работающий на базе Android 7.0 Nougat.

Появились первые фотографии смартфона Samsung Galaxy S5 Prime. Фото Появились первые фотографии смартфона Samsung Galaxy S5 Prime. Фото

Согласно слухам, новинка будет обладать QHD-дисплеем с разрешением 2560 х 1440 точек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх