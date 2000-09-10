Раздел: Технологии
Xiaomi выпустила уникальный гаджет для детей
Внешне он несколько похож на наручники.
Компания Xiaomi кроме смартфонов и планшетов выпускает немало техники для детей, для этого даже создан отдельный подраздел. Недавно специалисты создать гаджет, который скорее понравится родителям, но вряд ли всем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Один из последних товаров - Shuo Mi Technology, так называемый цепочка для детей c регулируемым по длине шнуром, стоимостью 6 долларов. Особенность этого гаджета в том, что с ним ребенок не потеряется во время прогулки.
Впрочем, внешне он несколько похож на наручники, которые растягиваются в длину до 2 метров. Сделали его в форме пружины, из стали, которая не ржавеет.
Разрезать самостоятельно не получится: здесь специальная застежка, которая не позволяет ослабить браслет, а сами "наручники" закрываются на ключик, чтобы чадо не смогло их расстегнуть и освободиться.
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Как известно, сам бренд Xiaomi был основан 11 марта 2015 года, специализируясь на производстве корпусов смартфонов и других аксессуаров, а также различных детских товаров, вроде сложных тележек, антибактериальных футболок и многое другое.
Компания Xiaomi кроме смартфонов и планшетов выпускает немало техники для детей, для этого даже создан отдельный подраздел. Недавно специалисты создать гаджет, который скорее понравится родителям, но вряд ли всем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Один из последних товаров - Shuo Mi Technology, так называемый цепочка для детей c регулируемым по длине шнуром, стоимостью 6 долларов. Особенность этого гаджета в том, что с ним ребенок не потеряется во время прогулки.
Впрочем, внешне он несколько похож на наручники, которые растягиваются в длину до 2 метров. Сделали его в форме пружины, из стали, которая не ржавеет.
Разрезать самостоятельно не получится: здесь специальная застежка, которая не позволяет ослабить браслет, а сами "наручники" закрываются на ключик, чтобы чадо не смогло их расстегнуть и освободиться.
Читайте также: Xiaomi выпустила новый флагманский смартфон
Как известно, сам бренд Xiaomi был основан 11 марта 2015 года, специализируясь на производстве корпусов смартфонов и других аксессуаров, а также различных детских товаров, вроде сложных тележек, антибактериальных футболок и многое другое.
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