Google представила технологию распознавания музыки

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Always On Display — функция, с помощью которой можно быстро просматривать основную информацию на экране, не нажимая на кнопку питания.