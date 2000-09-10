» » Смартфоны Xiaomi массово "легли" по всему миру
Раздел: Технологии  
0

Смартфоны Xiaomi массово "легли" по всему миру

Смартфоны Xiaomi массово "легли" по всему мируПроизошло это из-за новых правил.

Считанные дни назад начался выпуск глобальных сборок прошивки MIUI 10, что является крайне хороший и положительной новостью. Тем не менее, к большому сожалению, дело приняло совсем другой оборот. Как удалось выяснить, смартфоны Xiaomi заблокировались за пределами Китая.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Произошло это из-за новых правил, которые первым опубликовал глобальный администратор форума MIUI, то есть сотрудник китайской корпорации. Он сообщил крайне неприятную информацию.

Сообщается, что в середине сентября 2018 года в силу вступили новые правила распространения программного обеспечения. Из-за них отныне на китайские модификации телефонов Xiaomi, который предназначены для продажи только в Китае и нигде более, невозможно установить глобальную прошивку MIUI.

При всех попытках это сделать смартфоны будут превращаться в неработающие кирпичи, поэтому разработчики рекомендуют очень внимательно сверять системную информацию до установки нового ПО или его обновления.

Читайте также: MIUI 10 начнет приходить на старые модели Xiaomi

Точно такое же правило действует и на глобальные модели телефонов бренда, на которые отныне запрещено устанавливать китайские прошивки. Программное обеспечение в лице MIUI только для Китая не содержит в себе каких-либо сервисов Google, оно целиком и полностью заточено под использование услуги страны, многих языков в подобной прошивке нет, а многие функции попросту не работают при использовании даже на английском языке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Xiaomi, блокировка

Загрузка...

Похожие новости по теме

Самый популярный смартфон Xiaomi получил глобальное обновление Самый популярный смартфон Xiaomi получил глобальное обновление

Смартфон Xiaomi обновлен до глобальной прошивки MIUI 10

Названа дата выхода финальной версии Xiaomi MIUI 10 Названа дата выхода финальной версии Xiaomi MIUI 10

Ориентировочный срок начала распространения новой прошивки – сентябрь-октябрь нынешнего года.

MIUI 10 начнет приходить на старые модели Xiaomi MIUI 10 начнет приходить на старые модели Xiaomi

Смартфоны старого образца получат все преимущества MIUI 10.

Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 для пяти смартфонов Xiaomi выпустила прошивку MIUI 10 для пяти смартфонов

Xiaomi объявила о том, что она выпустила прошивку MIUI 10 для пяти современных мобильных устройств.

Смартфоны Xiaomi получат новую необычную функцию Смартфоны Xiaomi получат новую необычную функцию

Новая функция MIUI 8 позволит делить экран смартфонов Xiaomi пополам

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх