Раздел: Технологии
Смартфоны Xiaomi массово "легли" по всему миру
Произошло это из-за новых правил.
Считанные дни назад начался выпуск глобальных сборок прошивки MIUI 10, что является крайне хороший и положительной новостью. Тем не менее, к большому сожалению, дело приняло совсем другой оборот. Как удалось выяснить, смартфоны Xiaomi заблокировались за пределами Китая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Произошло это из-за новых правил, которые первым опубликовал глобальный администратор форума MIUI, то есть сотрудник китайской корпорации. Он сообщил крайне неприятную информацию.
Сообщается, что в середине сентября 2018 года в силу вступили новые правила распространения программного обеспечения. Из-за них отныне на китайские модификации телефонов Xiaomi, который предназначены для продажи только в Китае и нигде более, невозможно установить глобальную прошивку MIUI.
При всех попытках это сделать смартфоны будут превращаться в неработающие кирпичи, поэтому разработчики рекомендуют очень внимательно сверять системную информацию до установки нового ПО или его обновления.
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Точно такое же правило действует и на глобальные модели телефонов бренда, на которые отныне запрещено устанавливать китайские прошивки. Программное обеспечение в лице MIUI только для Китая не содержит в себе каких-либо сервисов Google, оно целиком и полностью заточено под использование услуги страны, многих языков в подобной прошивке нет, а многие функции попросту не работают при использовании даже на английском языке.
Считанные дни назад начался выпуск глобальных сборок прошивки MIUI 10, что является крайне хороший и положительной новостью. Тем не менее, к большому сожалению, дело приняло совсем другой оборот. Как удалось выяснить, смартфоны Xiaomi заблокировались за пределами Китая.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Произошло это из-за новых правил, которые первым опубликовал глобальный администратор форума MIUI, то есть сотрудник китайской корпорации. Он сообщил крайне неприятную информацию.
Сообщается, что в середине сентября 2018 года в силу вступили новые правила распространения программного обеспечения. Из-за них отныне на китайские модификации телефонов Xiaomi, который предназначены для продажи только в Китае и нигде более, невозможно установить глобальную прошивку MIUI.
При всех попытках это сделать смартфоны будут превращаться в неработающие кирпичи, поэтому разработчики рекомендуют очень внимательно сверять системную информацию до установки нового ПО или его обновления.
Читайте также: MIUI 10 начнет приходить на старые модели Xiaomi
Точно такое же правило действует и на глобальные модели телефонов бренда, на которые отныне запрещено устанавливать китайские прошивки. Программное обеспечение в лице MIUI только для Китая не содержит в себе каких-либо сервисов Google, оно целиком и полностью заточено под использование услуги страны, многих языков в подобной прошивке нет, а многие функции попросту не работают при использовании даже на английском языке.
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