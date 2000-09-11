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Раздел: Технологии  
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В Германии состоялась мировая премьера первого водородного поезда

В Германии состоялась мировая премьера первого водородного поездаВодородные поезда Coradia iLint должны со временем заменить все дизельные поезда.

В воскресенье, 16 сентября, в Германии состоялась мировая премьера первого водородного поезда, который приступает к регулярным пассажирским перевозкам уже с 17 сентября.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

В присутствии многочисленных гостей и прессы водородный поезд Coradia iLint производства компании Alstom прибыл на станцию. С 17 сентября этот и еще один аналогичный поезд вводятся в коммерческую эксплуатацию и начнут перевозить пассажиров на регулярной основе. Поезда будут курсировать по маршруту Куксхафен (на берегу Северного моря) - Бремерхафен - Бремерферде - Букстехуде (в окрестностях Гамбурга).

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На данном примерно 100-километровом направлении водородные поезда Coradia iLint должны со временем заменить все дизельные поезда, которые здесь эксплуатриует компания EVB.
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 Теги: Германия, водородные поезда

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