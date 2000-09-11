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Раздел: Технологии  
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В 2019 году выйдут преемники видеокарт GeForce GTX 1060 и GTX 1050

В 2019 году выйдут преемники видеокарт GeForce GTX 1060 и GTX 1050Nvidia пока не спешит отправлять на покой графические процессоры Pascal.

Корпорация Nvidia планирует выпустить преемников видеокарт серий GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1050 только в 2019 году. Об этом один из представителей компании ASUS проговорился в интервью японскому изданию PC Watch. Таким образом, самым младшим решением линейки графических ускорителей GeForce RTX до конца этого года будет оставаться модель GeForce RTX 2070, релиз которой намечен на следующий месяц, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

В пользу нескорого выхода замены для видеокарт GeForce GTX 1060 и младше также свидетельствует тот факт, что Nvidia пока не спешит отправлять на покой графические процессоры Pascal. Как отмечали представители «зелёного» чипмейкера, адаптеры на базе данных GPU будут доступны ещё как минимум до сезона рождественских продаж, дополняя пока ещё неполную линейку карт GeForce RTX.

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Кроме того, по информации PC Watch, графические процессоры Nvidia Turing изначально должны были производиться по 10-нм техпроцессу Samsung, однако из-за задержек компания была вынуждена перенести их на 12-нм нормы. Это отчасти объясняет, почему Nvidia не удалось сохранить TDP новинок на уровне предшественников. При этом в будущем компания может адаптировать GPU Turing для производства с использованием 8-нм техпроцесса.
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 Теги: Nvidia, видеокарты

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Сегодня, 12:18 » Автор: Богдан Процив
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