Раздел: Технологии
Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке
Инцидент произошел в Лонг-Айленде.
Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung после того, как ее Galaxy Note 9 воспламенился в сумочке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Сообщается, что инцидент произошел в Лонг-Айленде 3 сентября. Чунг находилась в лифте, когда ее смартфон начал нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила как из сумки пошел дым. Женщине бросила сумку со смартфоном на пол и смогла его потушить, лишь спустившись в вестибюль здания. По ее словам, смартфон «уничтожил все что было в сумке» и теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.
«Мы не получали сообщений о подобных инцидентах с Galaxy Note 9 и на данный момент разбираемся в случившемся», - заявили в компании.
Читайте также: Samsung показала, как делают Galaxy Note 9. Видео
В октябре 2016 года компания Samsung остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7 после многочисленных случаев их самовозгорания по всему миру, а затем полностью прекратила их производство. Позже компания выпустила новую версия смартфона, в котором исправила проблемы с аккумулятором.
Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung после того, как ее Galaxy Note 9 воспламенился в сумочке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Сообщается, что инцидент произошел в Лонг-Айленде 3 сентября. Чунг находилась в лифте, когда ее смартфон начал нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила как из сумки пошел дым. Женщине бросила сумку со смартфоном на пол и смогла его потушить, лишь спустившись в вестибюль здания. По ее словам, смартфон «уничтожил все что было в сумке» и теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.
«Мы не получали сообщений о подобных инцидентах с Galaxy Note 9 и на данный момент разбираемся в случившемся», - заявили в компании.
Читайте также: Samsung показала, как делают Galaxy Note 9. Видео
В октябре 2016 года компания Samsung остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7 после многочисленных случаев их самовозгорания по всему миру, а затем полностью прекратила их производство. Позже компания выпустила новую версия смартфона, в котором исправила проблемы с аккумулятором.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
249
0
Также советуем посмотреть
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
- Никакой романтики: уволена стюардесса, которой сделали предложение в полете
- УПЦ МП: начинается «гимнастический» период
- У здания ГПУ произошли столкновения
- Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
- В Google Maps отыскали «паранормальный» снимок
- Деградация России уже очевидна
- В Украине переименуют две области
- Сотрудничество Тимошенко и Медведчука: 6 неопровержимых фактов
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
Оставьте свой комментарий