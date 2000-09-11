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Раздел: Технологии  
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Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке

Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумкеИнцидент произошел в Лонг-Айленде.

Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung после того, как ее Galaxy Note 9 воспламенился в сумочке.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Сообщается, что инцидент произошел в Лонг-Айленде 3 сентября. Чунг находилась в лифте, когда ее смартфон начал нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила как из сумки пошел дым. Женщине бросила сумку со смартфоном на пол и смогла его потушить, лишь спустившись в вестибюль здания. По ее словам, смартфон «уничтожил все что было в сумке» и теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.

«Мы не получали сообщений о подобных инцидентах с Galaxy Note 9 и на данный момент разбираемся в случившемся», - заявили в компании.

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В октябре 2016 года компания Samsung остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7 после многочисленных случаев их самовозгорания по всему миру, а затем полностью прекратила их производство. Позже компания выпустила новую версия смартфона, в котором исправила проблемы с аккумулятором.
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 Теги: Samsung Galaxy Note 9, взрыв

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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