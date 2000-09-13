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Раздел: Технологии  
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Samsung откажется от смартфонов Galaxy J

Samsung откажется от смартфонов Galaxy JЛиквидация линейки бюджетных телефонов Galaxy J является частью крупных перемен в Samsung.

Компания Samsung может полностью отказаться от смартфонов серии Galaxy J и расширить линейку Galaxy A.

Ликвидация линейки бюджетных телефонов Galaxy J является частью крупных перемен в Samsung, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Ди Джей Кох, генеральный директор мобильного бизнеса Samsung, рассказал, что компания собирается немного изменить себя, чтобы в первую очередь использовать новейшие технологии для более дешевых моделей телефонов, таких как Galaxy A.

Новости о прекращении производства гаджетов серии Galaxy J появлялись и раньше, но теперь источник указывает на факты, которые подтверждают это предположение. К примеру, новые модели серии Galaxy A напоминают по внешнему виду флагманские версии бюджетной линейки Galaxy J.

Кроме того, как отмечают корейские источники, "Samsung планирует представить линейку Galaxy M. Модели Galaxy M будут нацелены на бюджетный сегмент, где доминируют китайские бренды". Это будет сделано для того, чтобы Samsung мог эффективно конкурировать с китайскими брендами на таких ключевых рынках, как Индия, Латинская Америка и Китай, где его доля на рынке снизилась до уровня ниже одного процента.

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После реорганизации обновленная линейка Galaxy A должна составить конкуренцию смартфонам среднего уровня от Huawei и Xiaomi. В то же время, новые аппараты Galaxy M заменят смартфоны линейки Galaxy On, которая популярна в Индии.
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 Теги: Samsung, Galaxy J

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Сегодня, 13:23 » Автор: Богдан Процив
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