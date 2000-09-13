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Раздел: Технологии  
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iPhone стали работать быстрее

iPhone стали работать быстрееЗначительно улучшенная статистика передачи данных обеспечивается благодаря новому модему с антеннами 4X4 MIMO.

Новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max в 2,5 раза опережают прошлогоднюю модель iPhone X по скорости работы в LTE-сетях.

Замеры проводились в сетях трех американских операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

К примеру, в сетях AT&T Xs-версия нового iPhone показала самую высокую среднюю скорость скачивания данных: 72,24 мегабит в секунду. Для сравнения, iPhone X в нисходящем канале у того же провайдера показал 27,67 Мбит/c.

В среднем скорость скачивания данных по LTE у трех операторов в США выросла на 233%. Скорость загрузки оказалась менее впечатляющей: у AT&T она составила 19,35 (iPhone Xs) против 12,22 Мбит/c (iPhone X).

Значительно улучшенная статистика передачи данных обеспечивается благодаря новому модему с антеннами 4X4 MIMO, которые обеспечивают более стабильный сигнал. Интеграция стандартов 4x4 MIMO с iPhone XS и XS Max обеспечивает также значительно улучшенную пропускную способность. Также выяснилось, что новые смартфоны поддерживают технологии QAM и License Assisted Access, чего не было в iPhone X.

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Исследование было проведено с использованием приложения SpeedSmart Speed ​​Test на iPhone X, XS, XS Max с 12 по 16 сентября. Хотя тест ограниченный из-за небольшого размера выборки, результаты показывают впечатляющие выигрыши для нового поколения iPhone.

iPhone стали работать быстрее
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 Теги: iPhone, Apple

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Сегодня, 12:07 » Автор: Богдан Процив
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