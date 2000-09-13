Раздел: Технологии
iPhone стали работать быстрее
Значительно улучшенная статистика передачи данных обеспечивается благодаря новому модему с антеннами 4X4 MIMO.
Новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max в 2,5 раза опережают прошлогоднюю модель iPhone X по скорости работы в LTE-сетях.
Замеры проводились в сетях трех американских операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
К примеру, в сетях AT&T Xs-версия нового iPhone показала самую высокую среднюю скорость скачивания данных: 72,24 мегабит в секунду. Для сравнения, iPhone X в нисходящем канале у того же провайдера показал 27,67 Мбит/c.
В среднем скорость скачивания данных по LTE у трех операторов в США выросла на 233%. Скорость загрузки оказалась менее впечатляющей: у AT&T она составила 19,35 (iPhone Xs) против 12,22 Мбит/c (iPhone X).
Значительно улучшенная статистика передачи данных обеспечивается благодаря новому модему с антеннами 4X4 MIMO, которые обеспечивают более стабильный сигнал. Интеграция стандартов 4x4 MIMO с iPhone XS и XS Max обеспечивает также значительно улучшенную пропускную способность. Также выяснилось, что новые смартфоны поддерживают технологии QAM и License Assisted Access, чего не было в iPhone X.
Читайте также: Apple выпустила iOS 12
Исследование было проведено с использованием приложения SpeedSmart Speed Test на iPhone X, XS, XS Max с 12 по 16 сентября. Хотя тест ограниченный из-за небольшого размера выборки, результаты показывают впечатляющие выигрыши для нового поколения iPhone.
Новые смартфоны iPhone Xs и Xs Max в 2,5 раза опережают прошлогоднюю модель iPhone X по скорости работы в LTE-сетях.
Замеры проводились в сетях трех американских операторов: AT&T, Verizon и T-Mobile, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
К примеру, в сетях AT&T Xs-версия нового iPhone показала самую высокую среднюю скорость скачивания данных: 72,24 мегабит в секунду. Для сравнения, iPhone X в нисходящем канале у того же провайдера показал 27,67 Мбит/c.
В среднем скорость скачивания данных по LTE у трех операторов в США выросла на 233%. Скорость загрузки оказалась менее впечатляющей: у AT&T она составила 19,35 (iPhone Xs) против 12,22 Мбит/c (iPhone X).
Значительно улучшенная статистика передачи данных обеспечивается благодаря новому модему с антеннами 4X4 MIMO, которые обеспечивают более стабильный сигнал. Интеграция стандартов 4x4 MIMO с iPhone XS и XS Max обеспечивает также значительно улучшенную пропускную способность. Также выяснилось, что новые смартфоны поддерживают технологии QAM и License Assisted Access, чего не было в iPhone X.
Читайте также: Apple выпустила iOS 12
Исследование было проведено с использованием приложения SpeedSmart Speed Test на iPhone X, XS, XS Max с 12 по 16 сентября. Хотя тест ограниченный из-за небольшого размера выборки, результаты показывают впечатляющие выигрыши для нового поколения iPhone.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
399
0
Также советуем посмотреть
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
- В Чехии собака умудрилась откопать древний клад
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
Оставьте свой комментарий