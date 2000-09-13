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Раздел: Технологии  
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OnePlus выпустит смарт-телевизор

OnePlus выпустит смарт-телевизорХарактеристики и примерную стоимость раскроют позднее.

Компания OnePlus анонсировала разработку умного телевизора. Новинка доберется до прилавков в следующем году. Создатели устройства делают упор на смарт-фишки будущего TV.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Умный телевизор станет первым «не смартфоном» производства OnePlus. Основатель компании Пит Лау отметил, что нынешние TV довольно обычные в плане использования. Но OnePlus собирается дать людям новый опыт. Ожидается, что управление во многом будет завязано на смартфоне компании - таким образом сформируется экосистема.

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Одна из особенностей OnePlus TV - наличие камеры. Лау подчеркивает, что компания уделит особое внимание приватности, но как именно это будет реализовано, пока неизвестно.
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 Теги: OnePlus, смарт-телевизор

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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