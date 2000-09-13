Раздел: Технологии
Украина несет множество убытков из-за интернет-пиратства
Уровень пиратства в сфере интеллектуальной собственности один из самых высоких в мире.
Около 80% софта, установленного на компьютерах в Украине, не имеет нужных лицензий. Стоимость всего ПО, установленного без лицензий за 2017 год, составляет $108 млн. Об этом говорится в исследовании Ассоциации производителей программного обеспечения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
За 2 года процент нелицензионного ПО в Украине снизился на 2 процентных пункта. В США этот показатель составляет 15%. В процентном соотношении, Украина на 6 месте в мире, а в денежным эквиваленте - на третьем месте.
Развитию украинского сегмента ПО, по мнению аналитиков, мешает высокий уровень пиратства в сфере интеллектуальной собственности в стране. Так, по данным IDC, в Украине он превышает 80%.
Самыми большими потребителями информационных технологий в стране являются финансовый и государственный секторы, на их долю суммарно приходится более 50% потребления ИТ.
Читайте также: Гройсман назвал сумму убытков Украины от блокады Донбасса
С региональной точки зрения наибольшими потребителями ИТ в Украине являются промышленно развитые регионы. Практически пятая часть потребления технологий приходится на столицу.
Кроме того, крупными потребителями ИТ-сектора являются Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская области.
Около 80% софта, установленного на компьютерах в Украине, не имеет нужных лицензий. Стоимость всего ПО, установленного без лицензий за 2017 год, составляет $108 млн. Об этом говорится в исследовании Ассоциации производителей программного обеспечения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
За 2 года процент нелицензионного ПО в Украине снизился на 2 процентных пункта. В США этот показатель составляет 15%. В процентном соотношении, Украина на 6 месте в мире, а в денежным эквиваленте - на третьем месте.
Развитию украинского сегмента ПО, по мнению аналитиков, мешает высокий уровень пиратства в сфере интеллектуальной собственности в стране. Так, по данным IDC, в Украине он превышает 80%.
Самыми большими потребителями информационных технологий в стране являются финансовый и государственный секторы, на их долю суммарно приходится более 50% потребления ИТ.
Читайте также: Гройсман назвал сумму убытков Украины от блокады Донбасса
С региональной точки зрения наибольшими потребителями ИТ в Украине являются промышленно развитые регионы. Практически пятая часть потребления технологий приходится на столицу.
Кроме того, крупными потребителями ИТ-сектора являются Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская области.
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