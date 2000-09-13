Раздел: Технологии
В киевском кинотеатре покажут финал соревнований по киберспорту
Соревнования FACEIT Major: London 2018 продут в Лондоне.
В это воскресенье, 23 сентября в трех киевских кинотеатрах Multiplex состоятся трансляции глобальных соревнований в «Counter-Strike» - одной из самых популярных сетевых игр последнего десятилетия в жанре «стрелялок».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.
Как выяснили журналисты «Фразы», информацию о времени начала трансляции необходимо уточнять в Multiplex в ТРЦ SkyMall, Lavina Mall та Проспект.
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Игроки из Украины присутствуют в двух сильнейших командах мира - Na’Vi (Natus Vincere) и HellRaisers.
Призовой фонд составляет 1 млн. долларов. Команда-победитель получит 500 тысяч долларов.
В это воскресенье, 23 сентября в трех киевских кинотеатрах Multiplex состоятся трансляции глобальных соревнований в «Counter-Strike» - одной из самых популярных сетевых игр последнего десятилетия в жанре «стрелялок».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.
Как выяснили журналисты «Фразы», информацию о времени начала трансляции необходимо уточнять в Multiplex в ТРЦ SkyMall, Lavina Mall та Проспект.
Читайте также: В кинотеатрах Киева покажут финал ЛЧ
Игроки из Украины присутствуют в двух сильнейших командах мира - Na’Vi (Natus Vincere) и HellRaisers.
Призовой фонд составляет 1 млн. долларов. Команда-победитель получит 500 тысяч долларов.
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