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Раздел: Технологии  
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В киевском кинотеатре покажут финал соревнований по киберспорту

В киевском кинотеатре покажут финал соревнований по киберспортуСоревнования FACEIT Major: London 2018 продут в Лондоне.

В это воскресенье, 23 сентября в трех киевских кинотеатрах Multiplex состоятся трансляции глобальных соревнований в «Counter-Strike» - одной из самых популярных сетевых игр последнего десятилетия в жанре «стрелялок».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.

Как выяснили журналисты «Фразы», информацию о времени начала трансляции необходимо уточнять в Multiplex в ТРЦ SkyMall, Lavina Mall та Проспект.

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Игроки из Украины присутствуют в двух сильнейших командах мира - Na’Vi (Natus Vincere) и HellRaisers.

Призовой фонд составляет 1 млн. долларов. Команда-победитель получит 500 тысяч долларов.
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 Теги: кинотеатр, киберспорт

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Вчера, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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