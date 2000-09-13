В киевском кинотеатре покажут финал соревнований по киберспорту

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Чуть больше месяца осталось ждать на финал крупнейшего киберфестиваля в СНГ - TECHLABS CUP UA 2013. На этот раз лучшие киберспортсмены будут соревноваться 31 мая в Киеве в ТРЦ «DreamTown», вход для всех свободный. Общий призовой фонд турнира составляет 50 000 долларов. TECHLABS CUP ежегодно собирает рекордное количество