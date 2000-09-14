Раздел: Технологии
Meizu отложила выпуск топовой версии смартфона 16X
Пока же покупателям придется довольствоваться вариантами с 6 ГБ оперативной памяти.
Компания Meizu дала понять, что версия смартфона 16X с 8 ГБ оперативной памяти пока не готова.
Проблемы связаны с тем, что пока нет поставщика некоторых компонентов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Основатель компании Хуан Чжан после презентации 19 сентября пообщался с одним из фанатов бренда и сказал ему, что "поставщик еще не определился". Это ясно показывает, что из-за некоторых проблем с поставкой комплектующих версия Meizu 16X с 8 ГБ оперативной памяти пока отложена.
При этом ранее руководство китайской компании рекламировало топовую версию этого смартфона. Пока же покупателям придется довольствоваться вариантами с 6 ГБ оперативной памяти. Официального подтверждения выхода топовой версии пока нет.
Представленный 19 сентября Meizu 16X оснащен новым процессором Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим процессором Adreno 616. Гаджет получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2160 × 1080 пикселей.
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Смартфон оснащается сдвоенной тыльной 12 Мп + 20 Мп камерой с оптической стабилизацией изображения и поддержкой HDR, фронтальной 20 Мп камерой и не очень емким аккумулятором на 3100 мАч.
Компания Meizu дала понять, что версия смартфона 16X с 8 ГБ оперативной памяти пока не готова.
Проблемы связаны с тем, что пока нет поставщика некоторых компонентов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Основатель компании Хуан Чжан после презентации 19 сентября пообщался с одним из фанатов бренда и сказал ему, что "поставщик еще не определился". Это ясно показывает, что из-за некоторых проблем с поставкой комплектующих версия Meizu 16X с 8 ГБ оперативной памяти пока отложена.
При этом ранее руководство китайской компании рекламировало топовую версию этого смартфона. Пока же покупателям придется довольствоваться вариантами с 6 ГБ оперативной памяти. Официального подтверждения выхода топовой версии пока нет.
Представленный 19 сентября Meizu 16X оснащен новым процессором Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и графическим процессором Adreno 616. Гаджет получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2160 × 1080 пикселей.
Читайте также: Новый смартфон Samsung получил тройную основную камеру
Смартфон оснащается сдвоенной тыльной 12 Мп + 20 Мп камерой с оптической стабилизацией изображения и поддержкой HDR, фронтальной 20 Мп камерой и не очень емким аккумулятором на 3100 мАч.
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