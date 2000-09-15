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Стало известно, когда появятся бюджетные наушники в стиле Apple от Huawei

Стало известно, когда появятся бюджетные наушники в стиле Apple от Huawei

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Наушники Huawei смогут заряжаться от смартфона Официальный анонс наушников Freebuds 2 Pro ожидается одновременно со смартфонами Huawei Mate 20 на мероприятии 16 октября.