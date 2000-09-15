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Раздел: Технологии  
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Стало известно, когда появятся бюджетные наушники в стиле Apple от Huawei

Стало известно, когда появятся бюджетные наушники в стиле Apple от HuaweiОни будут даже оригинальнее дорогих наушников от Apple.

Ресурс WinFuture опубликовал информацию о новых беспроводных наушниках Huawei, которые, как ожидается, дебютируют на мероприятии 16 октября вместе со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.

Новинка, если верить имеющимся данным, получит название Freebuds 2 Pro. Представленные изображения говорят о том, что в конструктивном плане наушники очень близки к Apple AirPods.

В частности, в состав комплекта Huawei Freebuds 2 Pro войдут два полностью беспроводных наушника и зарядный футляр. Последний сможет подзаряжаться посредством беспроводной технологии Qi или через порт USB Type-C.

Более того, изображения намекают на то, что футляр сможет обмениваться энергией со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro: для этого достаточно будет установить его на заднюю панель сотового аппарата.

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Для подключения наушников к смартфону послужит соединение Bluetooth 5.0. Пользователи смогут взаимодействовать с голосовым помощником Google Assistant.

Размеры каждого из наушников - 43 × 18,6 мм, вес - всего 4,1 грамма. Говорится о поддержке Hi-Res Wireless Audio. Предусмотрены средства шумоподавления.

Цена Huawei Freebuds 2 Pro, как ожидается, составит 150–160 евро.
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 Теги: Apple, наушники, Huawei

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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