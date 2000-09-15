Раздел: Технологии
Стало известно, когда появятся бюджетные наушники в стиле Apple от Huawei
Они будут даже оригинальнее дорогих наушников от Apple.
Ресурс WinFuture опубликовал информацию о новых беспроводных наушниках Huawei, которые, как ожидается, дебютируют на мероприятии 16 октября вместе со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Новинка, если верить имеющимся данным, получит название Freebuds 2 Pro. Представленные изображения говорят о том, что в конструктивном плане наушники очень близки к Apple AirPods.
В частности, в состав комплекта Huawei Freebuds 2 Pro войдут два полностью беспроводных наушника и зарядный футляр. Последний сможет подзаряжаться посредством беспроводной технологии Qi или через порт USB Type-C.
Более того, изображения намекают на то, что футляр сможет обмениваться энергией со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro: для этого достаточно будет установить его на заднюю панель сотового аппарата.
Читайте также: Huawei выпустила наушники, которые помогают бороться со стрессом
Для подключения наушников к смартфону послужит соединение Bluetooth 5.0. Пользователи смогут взаимодействовать с голосовым помощником Google Assistant.
Размеры каждого из наушников - 43 × 18,6 мм, вес - всего 4,1 грамма. Говорится о поддержке Hi-Res Wireless Audio. Предусмотрены средства шумоподавления.
Цена Huawei Freebuds 2 Pro, как ожидается, составит 150–160 евро.
Ресурс WinFuture опубликовал информацию о новых беспроводных наушниках Huawei, которые, как ожидается, дебютируют на мероприятии 16 октября вместе со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Новинка, если верить имеющимся данным, получит название Freebuds 2 Pro. Представленные изображения говорят о том, что в конструктивном плане наушники очень близки к Apple AirPods.
В частности, в состав комплекта Huawei Freebuds 2 Pro войдут два полностью беспроводных наушника и зарядный футляр. Последний сможет подзаряжаться посредством беспроводной технологии Qi или через порт USB Type-C.
Более того, изображения намекают на то, что футляр сможет обмениваться энергией со смартфонами Mate 20 и Mate 20 Pro: для этого достаточно будет установить его на заднюю панель сотового аппарата.
Читайте также: Huawei выпустила наушники, которые помогают бороться со стрессом
Для подключения наушников к смартфону послужит соединение Bluetooth 5.0. Пользователи смогут взаимодействовать с голосовым помощником Google Assistant.
Размеры каждого из наушников - 43 × 18,6 мм, вес - всего 4,1 грамма. Говорится о поддержке Hi-Res Wireless Audio. Предусмотрены средства шумоподавления.
Цена Huawei Freebuds 2 Pro, как ожидается, составит 150–160 евро.
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