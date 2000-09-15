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Раскрыта секретная особенность Samsung Galaxy S10

Раскрыта секретная особенность Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10 получит много интересных новшеств

Не секрет, что за последние несколько лет компания Samsung выпустила так много различных моделей смартфонов, что всех их даже даже не сосчитать. Тем не менее, флагманов она всегда выпускает не слишком много, потому как таковые мобильные устройства выходят лишь в рамках двух линеек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Уже в ходе выставки MWC 2019 в конце февраля следующего года публике покажут топовый телефон Samsung Galaxy S10, который получит много интересных новшеств, среди которых конечно же окажется встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

Впрочем, в новинке в лице Samsung Galaxy S10 будет присутствовать секретная особенность, о которой сегодня, 20 сентября 2018 года, рассказал инсайдер Ice Universe. Нужно сразу же заметить, что данный источник информации ранее уже не один десяток раз верно предсказывал то, какими будут телефоны южнокорейской корпорации, поэтому его словам можно целиком и полностью доверять.

Удалось выяснить, что флагман получит дисплей с соотношением сторон 19:9, а не 18,5:9, как в нынешних Galaxy S9 и S9+. На практике это означает, что экран станет более вытянутым в высоту, в результате чего в нем может появиться вырез. Он в настоящее время присутствует во всех мобильных устройствах с соотношением сторон 19:9, потому как иначе так сильно вытягивать экран не было бы совсем никакого смысла.

Именно вырез в дисплее станет секретной особенностью Galaxy S10, которую конечно же совсем никто не ждал. На внедрение выдвижного механизма, по данным источника, компании Samsung не хватит решимости. Хоть телефоны из модельного ряда Galaxy S9 и провалились в продажах, однако их производитель на собирается внедрять сразу целую кучу новшеств в новую модель, поэтому от выдвижного механизма, скорее всего, будет решено отказаться.

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Дело в том, что его надежность и долговечность не подтверждена, а еще из-за него телефон лишится защиты от воды IP68, к которой за последние годы так сильно привыкли покупатели мобильных устройств компании Samsung, но, конечно, флагманских моделей.
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 Теги: Samsung Galaxy S10, смартфон

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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