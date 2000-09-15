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Раздел: Технологии  
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В iOS появилась полезная функция защиты от мошенников

В iOS появилась полезная функция защиты от мошенниковВ Купертино намерены бороться со случаями мошенничества с учетными записями iTunes.

iOS 12 будет анализировать поведение пользователя, выявляя в совершаемых ими действиях некую закономерность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Это следует из содержания пользовательского соглашения iTunes Store, которое Apple предлагает принять после установки обновления.

Таким образом в Купертино намерены бороться со случаями мошенничества с учетными записями iTunes.

«В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОЕ УСТРОЙСТВО, ВКЛЮЧАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ ИЛИ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ И ПОЛУЧАЕТЕ, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ДОВЕРИЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПОК [В ITUNES STORE]», - ГОВОРИТСЯ В СОГЛАШЕНИИ.

В случае, если учетной записью iTunes завладеет третье лицо и попытается воспользоваться деньгами с привязанной банковской карты, Apple сможет понять это, сопоставив данные о взаимодействии с устройством истинного владельца с тем, как себя ведет мошенник, и разблокировать учетную запись.

Где хранятся данные
По словам представителей Apple, компания хранит эти данные на своих серверах, предварительно обезличивая их и удаляя по истечении определенного времени.

Удаление информации происходит в результате ее перезаписи более актуальными сведениями, которые iOS продолжит собирать в процессе использования.

Какие данные собирает Apple
Несмотря на то что Apple упоминает, что в число собираемых сведений входят данные о телефонных звонках и входящих и исходящих сообщениях, компания уточняет, что не ограничивается только ими и накапливает и другие данные.

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О том, какие именно, - в Купертино сообщить отказались, подчеркнуто заявив, что сохраняют приверженность праву каждого пользователя на конфиденциальность и тайну личной переписки.
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 Теги: iOS, мошенники

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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