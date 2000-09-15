Раздел: Технологии
В iOS появилась полезная функция защиты от мошенников
В Купертино намерены бороться со случаями мошенничества с учетными записями iTunes.
iOS 12 будет анализировать поведение пользователя, выявляя в совершаемых ими действиях некую закономерность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Это следует из содержания пользовательского соглашения iTunes Store, которое Apple предлагает принять после установки обновления.
Таким образом в Купертино намерены бороться со случаями мошенничества с учетными записями iTunes.
«В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОЕ УСТРОЙСТВО, ВКЛЮЧАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ ИЛИ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ И ПОЛУЧАЕТЕ, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ДОВЕРИЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПОК [В ITUNES STORE]», - ГОВОРИТСЯ В СОГЛАШЕНИИ.
В случае, если учетной записью iTunes завладеет третье лицо и попытается воспользоваться деньгами с привязанной банковской карты, Apple сможет понять это, сопоставив данные о взаимодействии с устройством истинного владельца с тем, как себя ведет мошенник, и разблокировать учетную запись.
Где хранятся данные
По словам представителей Apple, компания хранит эти данные на своих серверах, предварительно обезличивая их и удаляя по истечении определенного времени.
Удаление информации происходит в результате ее перезаписи более актуальными сведениями, которые iOS продолжит собирать в процессе использования.
Какие данные собирает Apple
Несмотря на то что Apple упоминает, что в число собираемых сведений входят данные о телефонных звонках и входящих и исходящих сообщениях, компания уточняет, что не ограничивается только ими и накапливает и другие данные.
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О том, какие именно, - в Купертино сообщить отказались, подчеркнуто заявив, что сохраняют приверженность праву каждого пользователя на конфиденциальность и тайну личной переписки.
iOS 12 будет анализировать поведение пользователя, выявляя в совершаемых ими действиях некую закономерность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Это следует из содержания пользовательского соглашения iTunes Store, которое Apple предлагает принять после установки обновления.
Таким образом в Купертино намерены бороться со случаями мошенничества с учетными записями iTunes.
«В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОЕ УСТРОЙСТВО, ВКЛЮЧАЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ ИЛИ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ И ПОЛУЧАЕТЕ, БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ДОВЕРИЯ ПРИ ПОПЫТКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОКУПОК [В ITUNES STORE]», - ГОВОРИТСЯ В СОГЛАШЕНИИ.
В случае, если учетной записью iTunes завладеет третье лицо и попытается воспользоваться деньгами с привязанной банковской карты, Apple сможет понять это, сопоставив данные о взаимодействии с устройством истинного владельца с тем, как себя ведет мошенник, и разблокировать учетную запись.
Где хранятся данные
По словам представителей Apple, компания хранит эти данные на своих серверах, предварительно обезличивая их и удаляя по истечении определенного времени.
Удаление информации происходит в результате ее перезаписи более актуальными сведениями, которые iOS продолжит собирать в процессе использования.
Какие данные собирает Apple
Несмотря на то что Apple упоминает, что в число собираемых сведений входят данные о телефонных звонках и входящих и исходящих сообщениях, компания уточняет, что не ограничивается только ими и накапливает и другие данные.
Читайте также: В поиске Google появилась новая полезная функция
О том, какие именно, - в Купертино сообщить отказались, подчеркнуто заявив, что сохраняют приверженность праву каждого пользователя на конфиденциальность и тайну личной переписки.
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