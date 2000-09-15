Раздел: Технологии
Ориентировочные цены первых видеокарт GeForce RTX
Стать владельцем видеокарты GeForce RTX 2080 можно будет расставшись с 27 тысячами гривен.
Сегодня, как известно, по всему миру стартуют розничные продажи видеокарты GeForce RTX 2080, тогда как её «старшую сестру» в лице GeForce RTX 2080 Ti придётся немного подождать. Релиз последней Nvidia перенесла на 27 сентября. По случаю выхода нового поколения «зелёных» видеокарт мы предлагаем ознакомиться с ориентировочными ценами новинок как в зарубежных, так и в украинских онлайн-магазинах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Стать владельцем видеокарты GeForce RTX 2080 можно будет расставшись с 27 тысячами гривен, именно в такую цену обойдётся модель GeForce RTX 2080 Duke 8G OC от компании Micro-Star International. В заокеанских магазинах данный вариант GeForce RTX 2080 оценивается в 830 долларов, а самую доступную версию новинки может предложить компания Gigabyte Technology, выпустившая GeForce RTX 2080 WindForce OC 8G с рекомендованной стоимостью в $790. Ориентировочные цены GeForce RTX 2080 в исполнении AIB-партнёров Nvidia приведены ниже.
MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC – $830/27 тыс. гривен;
Palit GeForce RTX 2080 Gaming Pro OC 8G – 28,5 тыс. гривен;
Gigabyte GeForce RTX 2080 WindForce OC 8G – $790/28,9 тыс. гривен;
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio – $850/30 тыс. гривен;
ASUS Dual GeForce RTX 2080 – $840/32 тыс. гривен;
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming – $870/34 тыс. гривен.
Что касается GeForce RTX 2080 Ti, то цены на данную видеокарту в украинских магазинах будут начинаться с отметки в 40 тысяч гривен. За эту цену предлагается GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC в исполнении MSI. Стоимость более «продвинутых» моделей, сочетающих внушительную печатную плату и мощную систему охлаждения, будет приближаться к отметке в 50 тыс. гривен. С ориентировочными ценами GeForce RTX 2080 Ti можно ознакомиться ниже.
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MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC – 40 тыс. гривен;
Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC 11G – 41 тыс. гривен;
Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti WindForce OC 11G – 42,5 тыс. гривен;
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 Ti – $1210/43 тыс. гривен;
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio – $1250/43,2 тыс. гривен;
MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk X – 46,2 тыс. гривен.
Сегодня, как известно, по всему миру стартуют розничные продажи видеокарты GeForce RTX 2080, тогда как её «старшую сестру» в лице GeForce RTX 2080 Ti придётся немного подождать. Релиз последней Nvidia перенесла на 27 сентября. По случаю выхода нового поколения «зелёных» видеокарт мы предлагаем ознакомиться с ориентировочными ценами новинок как в зарубежных, так и в украинских онлайн-магазинах, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Стать владельцем видеокарты GeForce RTX 2080 можно будет расставшись с 27 тысячами гривен, именно в такую цену обойдётся модель GeForce RTX 2080 Duke 8G OC от компании Micro-Star International. В заокеанских магазинах данный вариант GeForce RTX 2080 оценивается в 830 долларов, а самую доступную версию новинки может предложить компания Gigabyte Technology, выпустившая GeForce RTX 2080 WindForce OC 8G с рекомендованной стоимостью в $790. Ориентировочные цены GeForce RTX 2080 в исполнении AIB-партнёров Nvidia приведены ниже.
MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC – $830/27 тыс. гривен;
Palit GeForce RTX 2080 Gaming Pro OC 8G – 28,5 тыс. гривен;
Gigabyte GeForce RTX 2080 WindForce OC 8G – $790/28,9 тыс. гривен;
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio – $850/30 тыс. гривен;
ASUS Dual GeForce RTX 2080 – $840/32 тыс. гривен;
ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 08G Gaming – $870/34 тыс. гривен.
Что касается GeForce RTX 2080 Ti, то цены на данную видеокарту в украинских магазинах будут начинаться с отметки в 40 тысяч гривен. За эту цену предлагается GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC в исполнении MSI. Стоимость более «продвинутых» моделей, сочетающих внушительную печатную плату и мощную систему охлаждения, будет приближаться к отметке в 50 тыс. гривен. С ориентировочными ценами GeForce RTX 2080 Ti можно ознакомиться ниже.
Читайте также: Xiaomi представила умную куртку с подогревом
MSI GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G OC – 40 тыс. гривен;
Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC 11G – 41 тыс. гривен;
Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti WindForce OC 11G – 42,5 тыс. гривен;
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 Ti – $1210/43 тыс. гривен;
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio – $1250/43,2 тыс. гривен;
MSI GeForce RTX 2080 Ti Sea Hawk X – 46,2 тыс. гривен.
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