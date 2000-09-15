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Раздел: Технологии  
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Huawei раздала фанатам iPhone бесплатные пауэрбанки

Huawei раздала фанатам iPhone бесплатные пауэрбанкиТаким образом компания намекнула, что время автономной работы гаджетов Apple не вызывает восторга.

Компания Huawei в очередной раз позволила себе троллинг в адрес своего конкурента Apple. Представители китайского производителя раздали бесплатно пауэрбанки людям в очередях за новыми iPhone XS. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, накануне ночью возле сингапурского Apple Store были бесплатно розданы аксессуары. Представители компании подходили к людям в очереди и вручали пауэрбанки. На подарки была помещена надпись: "Это пауэрбанк. Возьмите, он вам нужен. Предоставлено Huawei".

Этим шагом компания намекнула на непродолжительность автономной работы мобильных гаджетов Apple. Розданы были аккумуляторы SuperCharge ёмкостью 10 000 мАч.

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Ранее сообщалось, что китайский производитель Huawei обошел по продажам смартфонов Apple.
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 Теги: Apple, Huawei

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Сегодня, 14:33 » Автор: Богдан Процив
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