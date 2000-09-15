Раздел: Технологии
Facebook будет платить за найденные уязвимости
Facebook будет платить за информацию об утечках токенов доступа
Компания Facebook расширила программу вознаграждения за найденные уязвимости. Теперь соцсеть будет выплачивать награду за информацию о случаях утечек пользовательских токенов доступа через сторонние сервисы и приложения. Минимальная сумма вознаграждения составляет $500, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Токены доступа позволяют пользователям Facebook авторизоваться в других приложениях и генерируются индивидуально для каждого лица, запроса на доступ и приложения. Утечка информации может привести к различным атакам, например, перехвату сеанса и контроля над учетной записью, хищению данных или атаке типа «человек посередине».
Ранее программа вознаграждения Facebook не распространялась на уязвимости в сторонних сервисах, но сейчас компания пересмотрела подход, правда, с рядом условий. В частности, Facebook рассмотрит отчеты об уязвимостях только в том случае, если они были обнаружены в процессе «пассивного просмотра данных, отправляемых с и на устройство при использовании приложения или web-сайта». Исследователям не разрешается «манипулировать отправляемыми приложению или сайту запросами или любым другим образом вмешиваться в обычную работу приложения или сайта» в процессе анализа.
Кроме того, во внимание будут приниматься только отчеты об уязвимостях в приложениях с аудиторией, превышающей 50 тыс. активных пользователей. Тестирование должно осуществляться исключительно в собственной учетной записи исследователя, а в отчете необходимо предоставить PoC-код.
Обновленная программа не распространяется на уязвимости типа SQLi, XSS, Open Redirect и баги, позволяющие обход разрешений.
Читайте также: Intel нашла уязвимости в своих процессорах
В случае, если разработчики уязвимых приложений или вебмастеры откажутся исправлять проблему, компания приостановит работу этих продуктов на платформе, пока уязвимость не будет устранена.
Компания Facebook расширила программу вознаграждения за найденные уязвимости. Теперь соцсеть будет выплачивать награду за информацию о случаях утечек пользовательских токенов доступа через сторонние сервисы и приложения. Минимальная сумма вознаграждения составляет $500, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Токены доступа позволяют пользователям Facebook авторизоваться в других приложениях и генерируются индивидуально для каждого лица, запроса на доступ и приложения. Утечка информации может привести к различным атакам, например, перехвату сеанса и контроля над учетной записью, хищению данных или атаке типа «человек посередине».
Ранее программа вознаграждения Facebook не распространялась на уязвимости в сторонних сервисах, но сейчас компания пересмотрела подход, правда, с рядом условий. В частности, Facebook рассмотрит отчеты об уязвимостях только в том случае, если они были обнаружены в процессе «пассивного просмотра данных, отправляемых с и на устройство при использовании приложения или web-сайта». Исследователям не разрешается «манипулировать отправляемыми приложению или сайту запросами или любым другим образом вмешиваться в обычную работу приложения или сайта» в процессе анализа.
Кроме того, во внимание будут приниматься только отчеты об уязвимостях в приложениях с аудиторией, превышающей 50 тыс. активных пользователей. Тестирование должно осуществляться исключительно в собственной учетной записи исследователя, а в отчете необходимо предоставить PoC-код.
Обновленная программа не распространяется на уязвимости типа SQLi, XSS, Open Redirect и баги, позволяющие обход разрешений.
Читайте также: Intel нашла уязвимости в своих процессорах
В случае, если разработчики уязвимых приложений или вебмастеры откажутся исправлять проблему, компания приостановит работу этих продуктов на платформе, пока уязвимость не будет устранена.
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