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Раздел: Технологии  
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Бывший глава Google предрек Интернету глобальные изменения

Бывший глава Google предрек Интернету глобальные измененияСпециалист Эрик Шмидт прогнозирует, что интернет-пространство поделят между собой Китай и США.

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил о будущей деформации Интернета. По его мнению, в интернет-пространстве будут главенствовать США и Китай. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом эксперт заявил на закрытой встрече в Сан-Франциско. Раскол, по словам Шмидта, менее вероятная перспектива.

"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас - это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой", - отметил он.

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Эксперт обратил внимание на масштаб компаний, которые строятся, услуг, которые есть в Китае, и все то богатство, которое продолжает создаваться в стране. При этом процент ВВП Китая, приходящийся на интернет, по его словам, выше, нежели процент США.
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 Теги: Google, интернет

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Сегодня, 20:42 » Автор: Татьяна Ларина
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