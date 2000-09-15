Бывший глава Google предрек Интернету глобальные изменения

Похожие новости по теме

На сегодняшнее время ИТ-гигант Google ведет поддержку разработки многих проектов в сфере современных технологий. Не обошла стороной компания и автомобильную сферу. На мероприятии с установлением рекорда скорости электрическими автомобилями в Элвингтон, был замечен глава совета директоров Google Эрик Эмерсон Шмидт. Уже долгое