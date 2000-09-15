Раздел: Технологии
Бывший глава Google предрек Интернету глобальные изменения
Специалист Эрик Шмидт прогнозирует, что интернет-пространство поделят между собой Китай и США.
Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил о будущей деформации Интернета. По его мнению, в интернет-пространстве будут главенствовать США и Китай. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом эксперт заявил на закрытой встрече в Сан-Франциско. Раскол, по словам Шмидта, менее вероятная перспектива.
"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас - это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой", - отметил он.
Читайте также: Google решил обновить Gmail: стали известны детали
Эксперт обратил внимание на масштаб компаний, которые строятся, услуг, которые есть в Китае, и все то богатство, которое продолжает создаваться в стране. При этом процент ВВП Китая, приходящийся на интернет, по его словам, выше, нежели процент США.
Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт заявил о будущей деформации Интернета. По его мнению, в интернет-пространстве будут главенствовать США и Китай. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом эксперт заявил на закрытой встрече в Сан-Франциско. Раскол, по словам Шмидта, менее вероятная перспектива.
"Я думаю, что наиболее вероятный сценарий сейчас - это не раскол, а скорее бифуркация на интернет под главенством Китая и некитайский интернет во главе с Америкой", - отметил он.
Читайте также: Google решил обновить Gmail: стали известны детали
Эксперт обратил внимание на масштаб компаний, которые строятся, услуг, которые есть в Китае, и все то богатство, которое продолжает создаваться в стране. При этом процент ВВП Китая, приходящийся на интернет, по его словам, выше, нежели процент США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
519
0
Также советуем посмотреть
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
- Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
- Чем руководствуется защита Кернеса
- Чересчур придирчивая невеста насмешила Сеть
- Скукоживается: соцсети потешаются над свежей фоткой Путина
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
- Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
- Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
- Лучшая реклама: Сеть в восторге от упитанного кота, живущего в супермаркете
- Почему Московский патриархат – это угроза Украине
Оставьте свой комментарий