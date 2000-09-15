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Раздел: Технологии  
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В Google признались, что письма Gmail могут быть доступны посторонним людям

В Google признались, что письма Gmail могут быть доступны посторонним людямЭто противоречит собственной политике безопасности Google.

Письма пользователей в Gmail могут читать посторонние люди. В этом признались представители компании Google, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

"Разработчики могут обмениваться данными пользователей с другими разработчиками, если они открыто рассказывают пользователям о том, как используются их данные", - говорит вице-президент по публичной политике Google Сьюзен Молинари.

Американские сенаторы обратились к компании Google относительно возможности утечки личных данных пользователей. В результате стало известно, что компания до сих пор позволяет сторонним разработчикам сканировать и анализировать письма других пользователей.

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При этом это противоречит собственной политике безопасности Google. Компания официально отказалась от такого подхода еще в прошлом году.
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 Теги: Gmail, Google

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Сегодня, 22:32 » Автор: Татьяна Ларина
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