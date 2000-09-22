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Раздел: Технологии  
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Instagram тестирует новую функцию

Instagram тестирует новую функциюПользователи теперь могут свободно отправлять и GIF анимации, прикрепляя их к личным сообщениям.

В личных сообщениях, посылаемых внутри Instagram, появилась возможность поддержки GIF-анимации. Пользователи смартфонов, функционирующих на операционных системах iOS и Android, получили доступ к новой мобильной поддержке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Компания Instagram проинформировала во Всемирной сети, что пользователи, прибегающие к необходимости переписываться, теперь могут свободно отправлять и GIF анимации, прикрепляя их к личным сообщениям. При этом акцентируется внимание на тот немаловажный аспект, что в данный момент новая функция начинает распространяться в различных регионах мира. Она станет доступной пользователям в самые ближайшие дни. Ее одновременно добавят в приложения для мобильных устройств с прямым выходом в интернет. GIF анимацию адаптировали к ОС Android и iOS.

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Ресурс Instagram позволяет размещать в личных аккаунтах фото- и видеоматериалы. Пользователи Сети имеют возможность оставлять свои комментарии и ставить лайки.
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 Теги: Instagram, функция

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Вчера, 23:29 » Автор: Татьяна Ларина
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