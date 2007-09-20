Раздел: Технологии
Meizu анонсировала четыре доступных смартфона
Meizu представила сразу четыре "середнячка".
Сегодня Meizu анонсировала несколько новых смартфонов. Устройства получили довольно сносные характеристики при небольшой стоимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Модель V8 оснащена 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1440×720 пикселей. Яркость составляет 450 нит, а соотношение сторон - 18:9. Процессором служит MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенного пространства - 32 ГБ, но есть слот для флеш-накопителей. Сзади только одна камера - 13 Мп (f/2.2). Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч.
Версия V8 Pro, как и обязывает название, мощнее: процессор Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища. Основная камера состоит из двух сенсоров - 12 и 5 Мп. Батарея такая же, как и у V8 - 3200 мАч. Стоимость V8 равняется примерно $120, а V8 Pro оценен в $160.
Meizu 16X за $306 получил 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, за доплату в $45 можно взять модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Процессор - Snapdragon 710 с частотой 2,2 ГГц. Экран крупный: 6 дюймов, разрешение 2160×1080 пикселей. Дисплей занимает 90,62% лицевой панели. У основного фотомодуля два сенсора - 20 и 12 Мп.
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Последняя новинка - X8. Дисплей аж на 6,2 дюйма, чип Snapdragon 710, 4 либо 6 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ памяти. Камеры скромнее, чем у 16X: 12 и 5 Мп. Аккумулятор емкостью 3210 мАч за тридцать минут зарядится на 50%. Цены начинаются с $230.
Сегодня Meizu анонсировала несколько новых смартфонов. Устройства получили довольно сносные характеристики при небольшой стоимости, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
Модель V8 оснащена 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1440×720 пикселей. Яркость составляет 450 нит, а соотношение сторон - 18:9. Процессором служит MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенного пространства - 32 ГБ, но есть слот для флеш-накопителей. Сзади только одна камера - 13 Мп (f/2.2). Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч.
Версия V8 Pro, как и обязывает название, мощнее: процессор Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища. Основная камера состоит из двух сенсоров - 12 и 5 Мп. Батарея такая же, как и у V8 - 3200 мАч. Стоимость V8 равняется примерно $120, а V8 Pro оценен в $160.
Meizu 16X за $306 получил 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, за доплату в $45 можно взять модификацию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Процессор - Snapdragon 710 с частотой 2,2 ГГц. Экран крупный: 6 дюймов, разрешение 2160×1080 пикселей. Дисплей занимает 90,62% лицевой панели. У основного фотомодуля два сенсора - 20 и 12 Мп.
Читайте также: Meizu MX6 вышел в более доступной модификации
Последняя новинка - X8. Дисплей аж на 6,2 дюйма, чип Snapdragon 710, 4 либо 6 ГБ ОЗУ и 64-128 ГБ памяти. Камеры скромнее, чем у 16X: 12 и 5 Мп. Аккумулятор емкостью 3210 мАч за тридцать минут зарядится на 50%. Цены начинаются с $230.
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