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Раздел: Технологии  
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Marvel представила детский фитнес-браслет в стиле «Человека-паука»

Marvel представила детский фитнес-браслет в стиле «Человека-паука»Также прилагается увлекательное приложение.

Компания Garmin в партнёрстве с Marvel представила новый трекер физической активности Vivofit jr. 2, спроектированный специально для малолетних пользователей.Анонсированный фитнес-браслет использует тематику «человека-паука». Гаджет получил соответствующее исполнение ремешка, который доступен в двух вариантах цветового исполнения - красном и чёрном, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Другая особенность новинки - сопутствующее мобильное приложение, которое помогает превратить обычную физическую активность в увлекательное приключение. Гаджет поможет мотивировать детей на выполнение тех или иных заданий и пр.

Устройство оснащено цветным дисплеем размером 11 × 11 мм с разрешением 88 × 88 точек. Предусмотрен акселерометр; есть адаптер беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном.Трекер способен выдавать напоминания, подсчитывать время, отводимое на те или иные задания, оценивать количество шагов и качество сна. Использовать гаджет можно и во время занятий водными видами спорта.

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Браслет Vivofit jr. 2 в стиле «человека-паука» уже поступил в продажу: его ориентировочная цена - 80 долларов США.
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 Теги: Marvel, фитнес-браслет, дети, человек-паук

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Сегодня, 15:18 » Автор: Алена Шимко
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