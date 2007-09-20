Раздел: Технологии
Marvel представила детский фитнес-браслет в стиле «Человека-паука»
Также прилагается увлекательное приложение.
Компания Garmin в партнёрстве с Marvel представила новый трекер физической активности Vivofit jr. 2, спроектированный специально для малолетних пользователей.Анонсированный фитнес-браслет использует тематику «человека-паука». Гаджет получил соответствующее исполнение ремешка, который доступен в двух вариантах цветового исполнения - красном и чёрном, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Другая особенность новинки - сопутствующее мобильное приложение, которое помогает превратить обычную физическую активность в увлекательное приключение. Гаджет поможет мотивировать детей на выполнение тех или иных заданий и пр.
Устройство оснащено цветным дисплеем размером 11 × 11 мм с разрешением 88 × 88 точек. Предусмотрен акселерометр; есть адаптер беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном.Трекер способен выдавать напоминания, подсчитывать время, отводимое на те или иные задания, оценивать количество шагов и качество сна. Использовать гаджет можно и во время занятий водными видами спорта.
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Браслет Vivofit jr. 2 в стиле «человека-паука» уже поступил в продажу: его ориентировочная цена - 80 долларов США.
Компания Garmin в партнёрстве с Marvel представила новый трекер физической активности Vivofit jr. 2, спроектированный специально для малолетних пользователей.Анонсированный фитнес-браслет использует тематику «человека-паука». Гаджет получил соответствующее исполнение ремешка, который доступен в двух вариантах цветового исполнения - красном и чёрном, передает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Другая особенность новинки - сопутствующее мобильное приложение, которое помогает превратить обычную физическую активность в увлекательное приключение. Гаджет поможет мотивировать детей на выполнение тех или иных заданий и пр.
Устройство оснащено цветным дисплеем размером 11 × 11 мм с разрешением 88 × 88 точек. Предусмотрен акселерометр; есть адаптер беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном.Трекер способен выдавать напоминания, подсчитывать время, отводимое на те или иные задания, оценивать количество шагов и качество сна. Использовать гаджет можно и во время занятий водными видами спорта.
Читайте также: Xiaomi представила свой новый фитнес-трекер
Браслет Vivofit jr. 2 в стиле «человека-паука» уже поступил в продажу: его ориентировочная цена - 80 долларов США.
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