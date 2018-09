Стало известно, когда смартфоны получат новую версию Android

Вот уже несколько недель обладатели Android-смартфонов нетерпеливо задаются вопросом: смогут ли они познакомиться поближе с обновленной операционной системой Android 9 Pie, которую вовсю нахваливают популярные блогеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку Итак, ниже представлен список Android-смартфонов, хозяевам которых посчастливится заполучить последнюю ОС. Символами Q1, Q2, Q3, Q4 обозначены кварталы года (например, Q4 2018 - четвертый квартал 2018 года).ASUSAsus ZenFone 5 (ZE620KL) - Q4 2018Asus ZenFone 5Z - Q4 2018Asus ZenFone 5 Lite - Q1 2019Asus ZenFone Max (M1) - Q1 2019Asus ZenFone Max Pro (M1) - Q1 2019Asus Zenfone 4 Pro - Q1 2019Asus Zenfone AR ZS571KL - Q2 2019BLACKBERRYBlackBerry KEY2 - Q4 2018BlackBerry Evolve - Q1 2019BlackBerry Evolve X - Q1 2019ESSENTIALEssential Phone - обновление доступно с 6 августа 2018 годаGOOGLEGoogle Pixel - обновление доступно с 6 августа 2018 годаGoogle Pixel XL - обновление доступно с 6 августа 2018 годаGoogle Pixel 2 - обновление доступно с 6 августа 2018 годаGoogle Pixel 2 XL - обновление доступно с 6 августа 2018 годаGoogle Pixel 3 - Android Pie на данном смартфоне будет предустановленGoogle Nexus 3 XL - Android Pie на данном смартфоне будет предустановленHTCHTC U11 - Q1 2019HTC U11 Life (Android One) - Q4 2018HTC U11+ - Q4 2018HTC U12+ - Q4 2018HUAWEIHuawei Honor 8 Pro - Q1 2019Huawei Honor 9 Lite - Q1 2019Huawei Honor 9 and V9 - Q1 2019Huawei Honor View 10 - Q4 2018Huawei Honor 10 - Q4 2018Huawei Honor 9N - Q1 2019Huawei Nova 3 - Q4 2018Huawei Nova 3i - Q4 2018Huawei Nova 2s - Q4 2018Huawei Mate 9 - Q1 2019Huawei Mate 9 Porsche Design - Q1 2019Huawei Mate 9 Pro - Q1 2019Huawei Mate 10 - Q4 2018Huawei Mate 10 Porsche Design - Q4 2018Huawei Mate 10 Pro - Q4 2018Huawei P20 - Q4 2018Huawei P20 Pro - Q4 2018Huawei P20 Lite - Q1 2019Huawei P10 - Q1 2019Huawei P10 Plus - Q1 2019LGLG G6 - Q4 2018LG Q8 - Q2 2019LG V20 - Q1 2019LG V30 - Q4 2018LG V30+ - Q4 2018LG V30S ThinQ - Q4 2018LG V35 ThinQ - Q4 2018LG G7 ThinQ - Q4 2018LG Q7 - Q1 2019LG Q Stylus - Q1 2019LG Stylo 4 - Q1 2019MOTOROLAMotorola Moto G6 - Q1 2019Motorola Moto G6 Plus - Q1 2019Motorola Moto G6 Play - Q2 2019Motorola Moto X4 - Q1 2019Motorola Moto X4 Android One - Q4 2018Motorola Moto Z2 Force - Q4 2018Motorola Moto Z2 Play - Q1 2019Motorola Moto Z3 Play - Q4 2018Motorola Moto Z3 - Q4 2018NOKIANokia 1 - Q2 2019Nokia 2 - Q2 2019Nokia 2.1 - Q1 2019Nokia 3 - Q2 2019Nokia 3.1 - Q1 2019Nokia 5 - Q1 2019Nokia 5.1 - Q4 2018Nokia 5.1 Plus - Q4 2018Nokia 6 - Q4 2018Nokia 6.1 - Q4 2018Nokia 6.1 Plus - Q4 2018Nokia 7 - Q4 2018Nokia 7 Plus - Q3 2018 (доступна бета-версия)Nokia 8 - Q4 2018Nokia 8 Sirocco - Q4 2018ONEPLUSOnePlus 3 - Q1 2019OnePlus 3T - Q1 2019OnePlus 5 - Q4 2018OnePlus 5T - Q4 2018OnePlus 6 - Q3 2018 (доступна бета-версия)OPPOOppo R15 Pro - Q4 2018 (доступна бета-версия)Oppo R15 - Q4 2018Oppo Find X - Q4 2018SAMSUNGSamsung Galaxy S9 - Q1 2019Samsung Galaxy S9+ - Q1 2019Samsung Galaxy Note 9 - Q1 2019Samsung Galaxy Note 8 - Q2 2019Samsung Galaxy S8 - Q2 2019Samsung Galaxy S8 Active - Q3 2019Samsung Galaxy S8+ - Q2 2019Samsung Galaxy A8 and A8+ (2018) - Q2 2019Samsung Galaxy A8 Star (A9 Star) - Q2 2019Samsung Galaxy A6 - Q2 2019Samsung Galaxy A6+ - Q2 2019Samsung Galaxy Note FE - Q3 2019Samsung Galaxy J4 - Q3 2019Samsung Galaxy J6 - Q3 2019Samsung Galaxy J8 - Q3 2019SONYSony Xperia XZ2 - Q3 2018 (доступна бета-версия)Sony Xperia XZ2 Compact - Q3 2018Sony Xperia XZ2 Premium - Q3 2018Sony Xperia XA2 - Q4 2018Sony Xperia XA2 Ultra - Q4 2018Sony Xperia XZ1 - Q4 2018Sony Xperia XZ1 Compact - Q4 2018Sony Xperia XZ Premium - Q1 2019Sony Xperia XZs - Q1 2019VIVOVivo X21 - Q4 2018 (доступна бета-версия)Vivo X21 UD - Q4 2018 (доступна бета-версия)Vivo Nex A - Q4 2018Vivo Nex S - Q4 2018Vivo V9 - Q1 2019XIAOMIXiaomi Poco F1 - Q4 2018Xiaomi Mi 8 - Q4 2018Xiaomi Mi 8 EE - Q4 2018Xiaomi Mi 8 SE - Q4 2018Xiaomi Mi 6 - Q2 2019Xiaomi Mi A1 - Q4 2018Xiaomi Mi A2 - Q4 2018Xiaomi Mi A2 Lite - Q4 2018Xiaomi Mi Mix 2 - Q4 2018Xiaomi Mi Mix 2S - Q4 2018 (доступна бета-версия)Xiaomi Mi Max 3 - Q1 2019Xiaomi Redmi Note 5 AI (Note 5 Pro) - Q1 2019Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) - Q2 2019Xiaomi Redmi 6 - Q3 2019Xiaomi Redmi 6A - Q3 2019Xiaomi Redmi 6 Pro - Q2 2019Xiaomi Mi Note 3 - Q3 2019Xiaomi Mi Max 2 - Q3 2019Xiaomi Redmi 5 - Q3 2019Redmi Note 5/Redmi 5 Plus - Q3 2019ZTEZTE Nubia Z17 - Q2 2019ZTE Nubia Z17s - Q2 2019Если вы не нашли в этом списке свой смартфон, то он, вероятнее всего, не получит свежую Android 9 Pie. Также, список составлен на основе опыта прошлых лет, и здесь присутствуют аппараты, поддержка которыми Android Pie не была заявлена официально.