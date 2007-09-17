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Раздел: Технологии  
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Instagram спрячет хештеги в отдельный блок

Instagram спрячет хештеги в отдельный блокПользователи неоднократно жаловались на хештеги.

Instagram тестирует новый тип отображения хештегов. Соцсеть переместит их в отдельный блок, чтобы слова с «решеткой» (#) не отвлекали пользователей от просмотра фотографии в посте. Соцсеть переместит хештеги под описание снимка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Next Web.

Пользователи Instagram неоднократно жаловались на хештеги, которые многие юзеры вставляют в большом количестве во все свои посты.

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Хештегами часто злоупотребляют бренды и компании, используя их как инструмент маркетинга и рекламы.
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 Теги: хештеги, Instagram

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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