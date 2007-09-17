Раздел: Технологии
Xiaomi выпустила уникальную куртку
Умная одежда оснащена элементами подогрева.
Компания Xiaomi представила на краудфандинг (общий сбор денег) умную куртку. Новинка вышла под брендом 90 Minutes.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.com.
Куртка имеет подкладку из гусиного пуха и внешний слой, который не боится капель воды и имеет защиту по стандарту IPX7.
Кроме того, умная одежда оснащена элементами подогрева на пояснице и шее. Это поможет организму сохранить тепло и не мерзнуть даже при самых низких температурах.
Куртка оснащена аккумулятором, емкостью 10 000 мач, который и обеспечивает подогрев.
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Умная куртка 90 Minutes с подогревом поступит в продажу 15 октября. Ее стоимость составляет 79 долларов (2 200 гривен).
Компания Xiaomi представила на краудфандинг (общий сбор денег) умную куртку. Новинка вышла под брендом 90 Minutes.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gagadget.com.
Куртка имеет подкладку из гусиного пуха и внешний слой, который не боится капель воды и имеет защиту по стандарту IPX7.
Кроме того, умная одежда оснащена элементами подогрева на пояснице и шее. Это поможет организму сохранить тепло и не мерзнуть даже при самых низких температурах.
Куртка оснащена аккумулятором, емкостью 10 000 мач, который и обеспечивает подогрев.
Читайте также: Xiaomi представила уникальную пробку для вина
Умная куртка 90 Minutes с подогревом поступит в продажу 15 октября. Ее стоимость составляет 79 долларов (2 200 гривен).
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