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Раздел: Технологии  
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Nokia готовит к презентации новый смартфон

Nokia готовит к презентации новый смартфонПоклонники бренда ждут "настоящий" флагман от Nokia.

Компания HMD Global планирует в Лондоне 4 октября презентовать новый смартфон Nokia.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

HMD Global начала рассылать приглашение на мероприятие в Лондоне 4 октября. В приглашении указано, что на мероприятии будет анонсирован новый смартфон Nokia.

В приглашении не указано, какой именно тип смартфона Nokia будет презентован, но вероятно речь идет именно о версии Nokia 7.1 Plus.

В то же время нельзя исключать, что компания все же представит долгожданный смартфон модели Nokia 9. В этой модели может появиться сразу пять камер на задней панели, тогда как Nokia 7.1 Plus получит лишь две. В модели Nokia 9 также появиться процессор Snapdragon 845, а в модели Nokia 7.1 Plus будет процессор Snapdragon 710 с оперативной памятью объемом 6 Гб.

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Также компания HMD Global в этом году запустила модель Nokia 8 Sirocco. Однако многие поклонники бренда, похоже, ждут "настоящий" флагман устройство от Nokia.
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 Теги: Nokia, смартфон

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Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
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