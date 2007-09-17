Раздел: Технологии
Nokia готовит к презентации новый смартфон
Поклонники бренда ждут "настоящий" флагман от Nokia.
Компания HMD Global планирует в Лондоне 4 октября презентовать новый смартфон Nokia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
HMD Global начала рассылать приглашение на мероприятие в Лондоне 4 октября. В приглашении указано, что на мероприятии будет анонсирован новый смартфон Nokia.
В приглашении не указано, какой именно тип смартфона Nokia будет презентован, но вероятно речь идет именно о версии Nokia 7.1 Plus.
В то же время нельзя исключать, что компания все же представит долгожданный смартфон модели Nokia 9. В этой модели может появиться сразу пять камер на задней панели, тогда как Nokia 7.1 Plus получит лишь две. В модели Nokia 9 также появиться процессор Snapdragon 845, а в модели Nokia 7.1 Plus будет процессор Snapdragon 710 с оперативной памятью объемом 6 Гб.
Читайте также: Nokia готовит смартфон с пятью камерами
Также компания HMD Global в этом году запустила модель Nokia 8 Sirocco. Однако многие поклонники бренда, похоже, ждут "настоящий" флагман устройство от Nokia.
Компания HMD Global планирует в Лондоне 4 октября презентовать новый смартфон Nokia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
HMD Global начала рассылать приглашение на мероприятие в Лондоне 4 октября. В приглашении указано, что на мероприятии будет анонсирован новый смартфон Nokia.
В приглашении не указано, какой именно тип смартфона Nokia будет презентован, но вероятно речь идет именно о версии Nokia 7.1 Plus.
В то же время нельзя исключать, что компания все же представит долгожданный смартфон модели Nokia 9. В этой модели может появиться сразу пять камер на задней панели, тогда как Nokia 7.1 Plus получит лишь две. В модели Nokia 9 также появиться процессор Snapdragon 845, а в модели Nokia 7.1 Plus будет процессор Snapdragon 710 с оперативной памятью объемом 6 Гб.
Читайте также: Nokia готовит смартфон с пятью камерами
Также компания HMD Global в этом году запустила модель Nokia 8 Sirocco. Однако многие поклонники бренда, похоже, ждут "настоящий" флагман устройство от Nokia.
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