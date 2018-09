Xiaomi выпустила обновление Android 8.0 Oreo для своих смартфонов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ещё летом мы писали, что компания Xiaomi всё ещё работает над Android Oreo для смартфона Xiaomi Mi 5S Plus. И вот спустя несколько месяцев стало известно, что новую версию ПО уже начали распространять на устройства.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua Как сообщает китайское издание Mydrivers, пользователи смартфона уже подтвердили на форуме MIUI, что начали получать новую прошивку. С обновлением в Xiaomi Mi 5S Plus добавили множество нововведений.Например, разработчики улучшили время автономной работы устройства, установив в систему режим «Doze». Он отключает ненужные процессы пока смартфон неактивен. Кроме этого Xiaomi поработала над улучшением производительности устройства.Напомним, Xiaomi Mi 5S Plus - это флагман 2016 года. Смартфон имеет 5.7-дюймовый Full HD дисплей и двойную 13-мегапиксельную основную камеру. За работу девайса отвечает процессор Snapdragon 821 с графикой Adreno 530 GPU и 4/6 ГБ оперативной памяти. Смартфон также имеет 4-мегапиксельную фронтальную камеру и батарею на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.