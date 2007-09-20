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Раздел: Технологии  
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Amazon представила микроволновку, управляемую голосом

Amazon представила микроволновку, управляемую голосом Микроволновка, помимо включения по требованию пользователя, также умеет заказывать зерна для попкорна, когда они заканчиваются.

Американская компания Amazon представила AmazonBasics Microwave - микроволновую печь, которой можно управлять с помощью голосового помощника Alexa, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Микроволновка синхронизируется с умной колонкой Amazon Echo и, помимо включения по требованию пользователя, также умеет заказывать зерна для попкорна, когда они заканчиваются, и сама выставляет нужный режим работы.

Как сообщает TechCrunch, с помощью колонки можно попросить голосового помощника включить микроволновку на определенное время или указать, какой продукт необходимо разогреть, в случае чего печь выставит настройки самостоятельно.

Гаджет также оснащен кнопкой Ask Alexa, с помощью которой управлять микроволновкой дистанционно можно, не называя имя помощника. Также микроволновка оснащена специальной кнопкой для приготовления попкорна, а с помощью приложения на мобильном телефоне можно оформить "подписку" на его доставку: в том случае, когда Alexa поймет, что попкорн заканчивается, она закажет еще.

Стоимость микроволновой печи составляет 60 долларов. Сейчас устройство доступно для предзаказа на сайте компании, а в официальную продажу поступит уже 14 ноября.

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Также Amazon во время презентации представила Echo Input (Alexa в коробке для подключения к колонкам сторонних производителей), обновленные Echo Plus и Echo Dot, умные штекеры, настенные часы с Bluetooth и ряд других устройств.
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 Теги: Amazon, микроволновка

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Сегодня, 09:10 » Автор: Татьяна Ларина
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