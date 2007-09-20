Раздел: Технологии
Amazon представила микроволновку, управляемую голосом
Микроволновка, помимо включения по требованию пользователя, также умеет заказывать зерна для попкорна, когда они заканчиваются.
Американская компания Amazon представила AmazonBasics Microwave - микроволновую печь, которой можно управлять с помощью голосового помощника Alexa, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Микроволновка синхронизируется с умной колонкой Amazon Echo и, помимо включения по требованию пользователя, также умеет заказывать зерна для попкорна, когда они заканчиваются, и сама выставляет нужный режим работы.
Как сообщает TechCrunch, с помощью колонки можно попросить голосового помощника включить микроволновку на определенное время или указать, какой продукт необходимо разогреть, в случае чего печь выставит настройки самостоятельно.
Гаджет также оснащен кнопкой Ask Alexa, с помощью которой управлять микроволновкой дистанционно можно, не называя имя помощника. Также микроволновка оснащена специальной кнопкой для приготовления попкорна, а с помощью приложения на мобильном телефоне можно оформить "подписку" на его доставку: в том случае, когда Alexa поймет, что попкорн заканчивается, она закажет еще.
Стоимость микроволновой печи составляет 60 долларов. Сейчас устройство доступно для предзаказа на сайте компании, а в официальную продажу поступит уже 14 ноября.
Читайте также: Amazon представила новые недорогие гаджеты
Также Amazon во время презентации представила Echo Input (Alexa в коробке для подключения к колонкам сторонних производителей), обновленные Echo Plus и Echo Dot, умные штекеры, настенные часы с Bluetooth и ряд других устройств.
Американская компания Amazon представила AmazonBasics Microwave - микроволновую печь, которой можно управлять с помощью голосового помощника Alexa, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Микроволновка синхронизируется с умной колонкой Amazon Echo и, помимо включения по требованию пользователя, также умеет заказывать зерна для попкорна, когда они заканчиваются, и сама выставляет нужный режим работы.
Как сообщает TechCrunch, с помощью колонки можно попросить голосового помощника включить микроволновку на определенное время или указать, какой продукт необходимо разогреть, в случае чего печь выставит настройки самостоятельно.
Гаджет также оснащен кнопкой Ask Alexa, с помощью которой управлять микроволновкой дистанционно можно, не называя имя помощника. Также микроволновка оснащена специальной кнопкой для приготовления попкорна, а с помощью приложения на мобильном телефоне можно оформить "подписку" на его доставку: в том случае, когда Alexa поймет, что попкорн заканчивается, она закажет еще.
Стоимость микроволновой печи составляет 60 долларов. Сейчас устройство доступно для предзаказа на сайте компании, а в официальную продажу поступит уже 14 ноября.
Читайте также: Amazon представила новые недорогие гаджеты
Также Amazon во время презентации представила Echo Input (Alexa в коробке для подключения к колонкам сторонних производителей), обновленные Echo Plus и Echo Dot, умные штекеры, настенные часы с Bluetooth и ряд других устройств.
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