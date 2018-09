Названы телефоны, похожие на iPhone X

Xiaomi Mi A2 Lite. Это младшая версия бюджентника Mi A2 (данная модель получила тонкие рамки внизу и вверху экрана). На задней панели в Mi A2 Lite, как и в iPhone X, есть двойная основная камера – она размещена вертикально в правом верхнем углу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Что касается характеристик, то устройство работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц. Модули основной камеры имеют разрешение 2 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.Емкость аккумулятора Mi A2 Lite составляет 4 000 мАч. Устройство можно выбрать в нескольких модификациях: 3/4 ГБ внутренней памяти и 32/64 ГБ встроенного хранилища. Базовая версия в Украине стоит 4 800 гривен.Xiaomi Redmi 6 Pro. Еще один бюджений смартфон от компании Xiaomi, который дублирует в iPhone X вырез на передней панели, и двойную вертикальную камеру на тыльной стороне. К слову, камера получила датчик Sony IMX486 на 12 мегапикселей и сенсор от Samsung на 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 625. Доступны три модификации в таком соотношении внутренней и встроенной памяти: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ и 4/64 ГБ. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мАч. Цена за базовую версию в Украине составляет 5 600 гривен.ZenFone 5. Zenfone 5 от компании Asus тоже внешне очень напоминает прошлогодний флагман от Apple. Сдвоенная камера, которая размещена в верхнем левом углу, получила сенсор Sony IMX 363 на 12 мегапикселей и дополнительный 8-мегапиксельный объектив для широкоугольной съемки. Разрешение селфи-камеры – 8 Мп.Asus Zenfone 5 оснастили процессором среднего класса – Snapdragon 636. Также смартфон получил стереодинамики и поддержку Bluetooth 5.0 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 3 300 миллиампер. В Украине цены на телефон стартуют от 12 тысяч гривен.Huawei P20 Lite. Этот смартфон является младшей версией хорошо известного Huawei P20. Устройство работает на чипсете HiSilicon Kirin 659 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ дополнительной памяти.Сдвоенная основная камера (место размещения как во всех предыдущих смартфонов – левый верхний угол) имеет модули на 16 и 2 Мп. Фронтальная камера получила модуль на 16. Кстати, камера также использует особую технологию работы со светом, поэтому селфи получаются значительно ярче. Смартфон оценен в Украине в 11 999 гривен.Motorola One. Свой "клон" iPhone X Motorola представила совсем недавно, во время выставки IFA 2018, 31 августа. Смартфон получил чип среднего уровня – Qualcomm Snapdragon 625 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.Камера Motorola One имеет два модуля: основной с разрешением 13 Мп и вспомогательный с разрешением 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. В Европе Motorola One будет стоить 299 евро (9 600 гривен). Точная цена в Украине пока неизвестна.