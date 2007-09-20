Раздел: Технологии
WhatsApp получил невероятную функцию
Разработчики выпустят обновленную версию мессенджера WhatsApp
Хоть мессенджер WhatsApp и является самым популярным в мире средством для общения, которое используют более чем 1,6 млрд человек на постоянной основе, но разработчикам постоянно приходится поддерживать интерес к своему творению, выпуская для него обновления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Как удалось выяснить данный сервис получил невероятную особенность, о появлении которого уже давно многие мечтали. Просьбы миллионов людей были услышаны, передает профильный ресурс Android Police. Как сообщает источник, уже в течение нескольких ближайших недель разработчики выпустят обновленную версию мессенджера WhatsApp, в которой будет присутствовать невероятная особенность.
Ее в настоящее время уже можно встретить в последней альфа-версии сервиса для общения, доступ к которой есть у ограниченного круга пользователей. Новшество состоит в том, что картинки и стикеры начнут отображаться в уведомлениях, что значительно упростит использование всего сервиса. Сообщается, что все смартфоны на базе операционной системы Android Pie смогут получить доступ к расширенным возможностям. Они состоят в том, что стикеры и изображения будут отображаться прямо в разделе уведомлений, благодаря чему просмотреть их можно будет без запуска WhatsApp. Неизвестно, получит ли поддержку такой возможности Android Oreo, однако такая вероятность существует. Ради реализации новшества разработчикам пришлось адаптировать свое детище под новейшую ОС от Google.
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Пользователям мобильных устройств на базе iOS такая функция уже доступна, но использовать ее можно лишь при поддержке в телефоне технологии 3D Touch. Если в разделе уведомлений появилось сообщение с каким-то медиафайлом, нужно на него нажать с усилием, после чего картинка отобразится на экране без запуска мессенджера WhatsApp. Владельцы Android давно жалуются на отсутствие поддержки подобной возможности, в связи с чем разработчики и решили ее реализовать.
Хоть мессенджер WhatsApp и является самым популярным в мире средством для общения, которое используют более чем 1,6 млрд человек на постоянной основе, но разработчикам постоянно приходится поддерживать интерес к своему творению, выпуская для него обновления, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Как удалось выяснить данный сервис получил невероятную особенность, о появлении которого уже давно многие мечтали. Просьбы миллионов людей были услышаны, передает профильный ресурс Android Police. Как сообщает источник, уже в течение нескольких ближайших недель разработчики выпустят обновленную версию мессенджера WhatsApp, в которой будет присутствовать невероятная особенность.
Ее в настоящее время уже можно встретить в последней альфа-версии сервиса для общения, доступ к которой есть у ограниченного круга пользователей. Новшество состоит в том, что картинки и стикеры начнут отображаться в уведомлениях, что значительно упростит использование всего сервиса. Сообщается, что все смартфоны на базе операционной системы Android Pie смогут получить доступ к расширенным возможностям. Они состоят в том, что стикеры и изображения будут отображаться прямо в разделе уведомлений, благодаря чему просмотреть их можно будет без запуска WhatsApp. Неизвестно, получит ли поддержку такой возможности Android Oreo, однако такая вероятность существует. Ради реализации новшества разработчикам пришлось адаптировать свое детище под новейшую ОС от Google.
Читайте также: Instagram и WhatsApp запустят новую функцию
Пользователям мобильных устройств на базе iOS такая функция уже доступна, но использовать ее можно лишь при поддержке в телефоне технологии 3D Touch. Если в разделе уведомлений появилось сообщение с каким-то медиафайлом, нужно на него нажать с усилием, после чего картинка отобразится на экране без запуска мессенджера WhatsApp. Владельцы Android давно жалуются на отсутствие поддержки подобной возможности, в связи с чем разработчики и решили ее реализовать.
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