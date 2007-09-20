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Раздел: Технологии  
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Instagram тестирует функцию репоста чужих фото

Instagram тестирует функцию репоста чужих фотоПока неясно, к чему приведут эксперименты Instagram.

The Verge сообщает, что Instagram тестирует функцию для репоста чужих фотографий, о чем просят пользователи социальной сети длительное время.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на tehnot.com.

В Instagram всегда была особенность, отличавшая ее от других социальных сетей: отсутствие возможности повторно использовать посты и фотографии. Facebook и Twitter позволяют делиться постами других пользователей, но в Instagram нельзя даже сохранить фотографию, пользователям приходится использовать сторонние программы для их сохранения и дальнейшей публикации.

Вскоре это может измениться. Пока неясно, к чему приведут эксперименты Instagram, сам факт тестирования еще не значит реализацию в финальном продукте. Представители социальной сети комментировать будущие изменения отказались.

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Но если репосты разрешат, это может радикально повлиять на ленту Instagram, там появится много пользователей, которые только деляться чужими материалами, повышая охват популярных и вирусных фото и видео. Это также может помочь распространению фейковых новостей, одной из главных проблем Facebook.
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 Теги: Instagram, репост, фото

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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