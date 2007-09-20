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Раздел: Технологии  
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Facebook готовит устройство для видеосвязи

Facebook готовит устройство для видеосвязи«Portal» также будет включать интеграцию голосового помощника Amazon Alexa.

Facebook заявил, что планирует представить устройство для видеосвязи на следующей неделе. Он будет функционировать аналогично Amazon Echo Show и будет иметь два размера экрана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pdalife.info.

Это то же самое устройство, которое Facebook изначально планировал запустить на своей ежегодной конференции разработчиков F8 в мае, но отсрочено из-за скандала с утечкой персональных данных.

Сообщается, что устройство под названием «Portal» имеет шторку, которая закрывает широкоугольный объектив камеры, когда он не используется. Камера с помощью искусственного интеллекта распознает людей в кадре и следит за ними, когда они перемещаются по комнате. Новая версия со шторкой была недавно разработана после снижения доверия к Facebook.

«Portal» также будет включать интеграцию голосового помощника Amazon Alexa и позволит пользователям воспроизводить музыку, смотреть видео, получать рецепты приготовления пищи и новости.

Facebook сообщает, что тестирует устройство в течение нескольких месяцев. Гаджет станет первым устройством Facebook, не считая Oculus. Facebook разработал программное обеспечение для смартфонов в партнерстве с HTC в 2013 году, но инициатива не увенчалась успехом.

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«Portal» разработан лабораторией Facebook под названием Building 8, которая работает с перспективными технологиями, такими как компьютерный интерфейс, управляемый мозгом. Как уже упоминалось, устройство выйдет в двух версиях; большая модель будет продаваться по цене $400, а меньшая будет стоить $300.
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 Теги: Facebook, устройство для видеосвязи

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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