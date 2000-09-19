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Раздел: Технологии  
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iPhone могут собирать данные пользователей

iPhone могут собирать данные пользователейApple заподозрили в слежке за пользователями.

Компания Apple ввела в виртуальном магазине iTunes возможность учета звонков и электронной переписки пользователей.

Обновление в правилах Apple появилось вскоре после выхода iPhone Xs, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Чтобы выявить и предотвратить мошенничество, информация о том, как вы используете свое устройство, включая приблизительное количество телефонных звонков или отправленных и получаемых вами электронных писем, будет использоваться для вычисления оценки доверия к устройству", - говорится на странице iTunes Store and Privacy.

Сбор данных потребовался, чтобы составить "рейтинг доверия" пользователей. Apple заявила, что новая рейтинговая система может использоваться для борьбы с мошенничеством, хотя конкретные примеры того, как это будет работать, не были даны.

Метод, по словам сотрудника компании, в частности, помогает установить, действительно ли покупку совершает реальный пользователь.

"Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах", - отметили в Apple.

Этот метод напоминает эпизод Nosedive сериала "Черное зеркало", в котором люди оценивают свое взаимодействие с другими людьми. В этом эпизоде рейтинги используются для определения социально-экономического статуса человека и влияют на доступ к здравоохранению, транспорту и жилью.

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Журналисты отмечают, что потенциально сбор этих данных может быть опасным. Кроме того, неожиданно, что рейтинги применяются к Apple TV, которые не могут делать или получать электронную почту или телефонные звонки.
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 Теги: iPhone, Apple

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Сегодня, 09:26 » Автор: Богдан Процив
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