Раздел: Технологии
iPhone могут собирать данные пользователей
Apple заподозрили в слежке за пользователями.
Компания Apple ввела в виртуальном магазине iTunes возможность учета звонков и электронной переписки пользователей.
Обновление в правилах Apple появилось вскоре после выхода iPhone Xs, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Чтобы выявить и предотвратить мошенничество, информация о том, как вы используете свое устройство, включая приблизительное количество телефонных звонков или отправленных и получаемых вами электронных писем, будет использоваться для вычисления оценки доверия к устройству", - говорится на странице iTunes Store and Privacy.
Сбор данных потребовался, чтобы составить "рейтинг доверия" пользователей. Apple заявила, что новая рейтинговая система может использоваться для борьбы с мошенничеством, хотя конкретные примеры того, как это будет работать, не были даны.
Метод, по словам сотрудника компании, в частности, помогает установить, действительно ли покупку совершает реальный пользователь.
"Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах", - отметили в Apple.
Этот метод напоминает эпизод Nosedive сериала "Черное зеркало", в котором люди оценивают свое взаимодействие с другими людьми. В этом эпизоде рейтинги используются для определения социально-экономического статуса человека и влияют на доступ к здравоохранению, транспорту и жилью.
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Журналисты отмечают, что потенциально сбор этих данных может быть опасным. Кроме того, неожиданно, что рейтинги применяются к Apple TV, которые не могут делать или получать электронную почту или телефонные звонки.
Компания Apple ввела в виртуальном магазине iTunes возможность учета звонков и электронной переписки пользователей.
Обновление в правилах Apple появилось вскоре после выхода iPhone Xs, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Чтобы выявить и предотвратить мошенничество, информация о том, как вы используете свое устройство, включая приблизительное количество телефонных звонков или отправленных и получаемых вами электронных писем, будет использоваться для вычисления оценки доверия к устройству", - говорится на странице iTunes Store and Privacy.
Сбор данных потребовался, чтобы составить "рейтинг доверия" пользователей. Apple заявила, что новая рейтинговая система может использоваться для борьбы с мошенничеством, хотя конкретные примеры того, как это будет работать, не были даны.
Метод, по словам сотрудника компании, в частности, помогает установить, действительно ли покупку совершает реальный пользователь.
"Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах", - отметили в Apple.
Этот метод напоминает эпизод Nosedive сериала "Черное зеркало", в котором люди оценивают свое взаимодействие с другими людьми. В этом эпизоде рейтинги используются для определения социально-экономического статуса человека и влияют на доступ к здравоохранению, транспорту и жилью.
Читайте также: Названы лучшие смартфоны первого полугодия 2018 года
Журналисты отмечают, что потенциально сбор этих данных может быть опасным. Кроме того, неожиданно, что рейтинги применяются к Apple TV, которые не могут делать или получать электронную почту или телефонные звонки.
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