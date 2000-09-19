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Раздел: Технологии  
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Обнаружена опасная уязвимость нулевого дня в Windows

Обнаружена опасная уязвимость нулевого дня в WindowsУязвимость дает возможность устанавливать на компьютеры жертв вирусы.

Группа специалистов в области кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружила опасную уязвимость нулевого дня в Windows. За четыре месяца разработчики не успели ее исправить. Подробности изложены исследователями в собственном блоге, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Благодаря обнаруженной уязвимости в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine злоумышленники получают возможность удаленно выполнять произвольный код. Это, в свою очередь, позволяет удаленно устанавливать вирусы на устройства жертв.

Уязвимость возникает после того, как пользователь открывает специально созданный хакерами файл с данными, хранящимися в формате JET.

Обнаружена была данная опасность в Windows 7. Однако специалисты обеспокоены тем, что она может быть во всех версиях операционной системы, в том числе серверных.

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Предполагается, что в октябрьском обновлении будет выпущен необходимый патч, который устранит баг.
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 Теги: Windows, уязвимость

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Сегодня, 10:50 » Автор: Богдан Процив
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