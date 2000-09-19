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Раздел: Технологии  
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Facebook тестирует сервис знакомств

Facebook тестирует сервис знакомствСервис встроен в приложение социальной сети для iOS и Android.

Соцсеть Facebook запустила в Колумбии внутренний сервис Facebook Dating, который может стать аналогом популярного приложения Tinder.

После тестирования новый функционал станет доступен и в других странах, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Цель команды - сделать Facebook наиболее комфортным местом для начала отношений в интернете. Разрабатывая новый продукт, мы думали о том, как побудить пользователей помнить, что за рассматриваемыми ими профилями стоят живые люди. Мы хотим, чтобы вы рассматривали больше, чем фото профиля этого человека", - рассказал журналистам менеджер Facebook Натан Шарп.

Сервис встроен в приложение социальной сети для iOS и Android. Он доступен для пользователей старше 18 лет. Отмечается, что у Facebook пока нет планов монетизировать новый сервис с помощью рекламы или премиальных подписок на бонусные функции.

Чтобы заполнить свой профиль, необходимо выбрать до 12 фотографий, которые были ранее размещены в Facebook или Instagram, а также ответить на 20 вопросов о себе, таких как "Что такое ваш идеальный день?" или "Какая песня всегда заставляет тебя петь?".

Приложение ищет потенциальных партнеров в радиусе до 100 км, ориентируясь при этом на предпочтения относительно религии, гендера, возраста, роста, наличия детей и так далее. При этом сервис недоступен для пользователей, которые указали в анкете Facebook статус "в отножениях" или "в браке". Для пользователей доступен чат, который ограничен текстом и эмодзи.

В Facebook обещают внимательно следить за случаями злоупотребления сервисом и обеспечивать конфиденциальность пользователей.

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"Реальным преимуществом Facebook на этом рынке будет его почти бездонная информация о персональных данных обо всех нас. Он может анализировать тенденции в характеристиках людей, данные о том, какие люди реагируют на запросы или сообщения. Он может знакомить людей, которые регистрируются в одних и тех же местах или чьи GPS-маршруты пересекаются", - подчеркивают журналисты TechCrunch.
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 Теги: Facebook

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Сегодня, 12:32 » Автор: Богдан Процив
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