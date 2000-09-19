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Раздел: Технологии  
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Появились характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Star Pro

Появились характеристики смартфона Samsung Galaxy A9 Star ProСмартфон должен получить 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+.

В сети появились характеристики смартфона Galaxy A9 Star Pro с четырьмя задними камерами.

Официально новинку представят на специальном мероприятии 11 октября, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По слухам, Galaxy A9 (Star / Pro), скорее всего, получит тот же дизайн, что и A7 (2018), но с четырьмя камерами сзади. Гаджет получит датчик отпечатков пальцев на задней панели, а не сбоку.

По данным источника, в основную камеру новинки войдут основной модуль на 20 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120 градусов, а также модули на 10 и 5 Мп для зума с разным приближением. Ни один из них не предназначен для вычисления глубины сцены. Фронтальная камера получила сенсор Sony IMX576 на 24 Мп.

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Смартфон должен получить 6,28-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Аккумулятор обладает емкостью 3720 мАч.
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 Теги: Samsung, смартфон

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Сегодня, 15:35 » Автор: Богдан Процив
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