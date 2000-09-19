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Раздел: Технологии  
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Новый смартфон Nubia получит два экрана

Новый смартфон Nubia получит два экранаДактилоскопический датчик у смартфона расположен на боковой грани.

Новый cмартфон Nubia Z18s получит два цветных дисплея - основной 6,26-дюймовый IPS экран и 5,1-дюймовый дополнительный OLED - дисплей.

Характеристки гаджета уже появились на сайте китайского регулятора TENAA, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

На странице устройства под кодовым именем Nubia NX616J нет обычного для TENAA набора фотографий. Тем не менее, у китайского центра сертификации есть сведения о двух дисплеях - 6,26-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080 x 2280 пикселей и еще 5,1-дюймовый OLED-дисплей размером 720 x 1520 пикселей.

Как отмечают журналисты, модель сходна с российским гаджетом YotaPhone, только Nubia, по-видимому, будет использовать полноцветную панель OLED вместо решения E-Ink. Также в ролике виден большой основной экран с совсем тонкими рамками и двойная основная камера. Дактилоскопический датчик расположен на боковой грани.

Среди других спецификаций упоминаются восьмиядерный процессор с частотой 2,649 ГГц, то есть, вероятно, napdragon 845. Смартфон также получит 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. Телефон должен получить Android 8.1 Oreo из коробки.

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Тем не менее, существуют некоторые расхождения между просочившимся видео с гаджетом и спецификациями TENAA для Z18S. В ролике видна двойная камера на задней панели, в то время как сертификационный орган утверждает, что на задней панели будет одна камера 24 МП, а фронтальная камера получит модуль на 16 МП.

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 Теги: Nubia, дисплеи

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Сегодня, 17:17 » Автор: Богдан Процив
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