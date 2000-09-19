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Раздел: Технологии  
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Facebook запустил сервис для знакомств

Facebook запустил сервис для знакомствПользователи создают отдельный профиль.

Социальная сеть Facebook запустила собственный сервис знакомств Facebook Dating, который работает внутри приложения. Сейчас этот сервис доступен только в Колумбии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.

Этот сервис знакомств можно запустить через приложение Facebook на Android или iOS. Сервис доступен только для лиц, которым исполнилось 18 лет. В нем пользователи создают отдельный профиль. Но там нельзя будет изменить свой возраст и имя (то, которое указано основном профиле Facebook).

Также пользователю надо будет описать себя в краткой форме и ответить на несколько вопросов, которые помогут с поиском пары.

Кстати, Facebook Dating может подобрать вам пару из тех пользователей, находящихся не далее чем в 100 километрах. При этом потенциальная пара не может быть в списке друзей. Разработчики руководствуются той мыслью, что лицо из списка контактов и без приложения должно было знать, хочет ли идти на свидание с другим пользователем или нет.

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Еще одна особенность приложения – возможность написать любому потенциальному партнеру без необходимости взаимного одобрения. Общение будет происходить в специальном чате, где не будет возможности делиться фотографиями и другим контентом, только текстом и емоджи.

Facebook запустил сервис для знакомств
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 Теги: Facebook, сервис для знакомств

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Сегодня, 18:44 » Автор: Едгар Букмирза
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