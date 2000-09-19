Раздел: Технологии
Facebook запустил сервис для знакомств
Пользователи создают отдельный профиль.
Социальная сеть Facebook запустила собственный сервис знакомств Facebook Dating, который работает внутри приложения. Сейчас этот сервис доступен только в Колумбии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.
Этот сервис знакомств можно запустить через приложение Facebook на Android или iOS. Сервис доступен только для лиц, которым исполнилось 18 лет. В нем пользователи создают отдельный профиль. Но там нельзя будет изменить свой возраст и имя (то, которое указано основном профиле Facebook).
Также пользователю надо будет описать себя в краткой форме и ответить на несколько вопросов, которые помогут с поиском пары.
Кстати, Facebook Dating может подобрать вам пару из тех пользователей, находящихся не далее чем в 100 километрах. При этом потенциальная пара не может быть в списке друзей. Разработчики руководствуются той мыслью, что лицо из списка контактов и без приложения должно было знать, хочет ли идти на свидание с другим пользователем или нет.
Читайте также: Facebook запускает новый сервис знакомств
Еще одна особенность приложения – возможность написать любому потенциальному партнеру без необходимости взаимного одобрения. Общение будет происходить в специальном чате, где не будет возможности делиться фотографиями и другим контентом, только текстом и емоджи.
Социальная сеть Facebook запустила собственный сервис знакомств Facebook Dating, который работает внутри приложения. Сейчас этот сервис доступен только в Колумбии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TechCrunch.
Этот сервис знакомств можно запустить через приложение Facebook на Android или iOS. Сервис доступен только для лиц, которым исполнилось 18 лет. В нем пользователи создают отдельный профиль. Но там нельзя будет изменить свой возраст и имя (то, которое указано основном профиле Facebook).
Также пользователю надо будет описать себя в краткой форме и ответить на несколько вопросов, которые помогут с поиском пары.
Кстати, Facebook Dating может подобрать вам пару из тех пользователей, находящихся не далее чем в 100 километрах. При этом потенциальная пара не может быть в списке друзей. Разработчики руководствуются той мыслью, что лицо из списка контактов и без приложения должно было знать, хочет ли идти на свидание с другим пользователем или нет.
Читайте также: Facebook запускает новый сервис знакомств
Еще одна особенность приложения – возможность написать любому потенциальному партнеру без необходимости взаимного одобрения. Общение будет происходить в специальном чате, где не будет возможности делиться фотографиями и другим контентом, только текстом и емоджи.
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