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Раздел: Технологии  
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Пользователи новых iPhone обнаружили проблемы с экраном

Пользователи новых iPhone обнаружили проблемы с экраномПродажи iPhone 10 S и iPhone 10 S Max стартуют 28 сентября.

На минимальной яркости черный цвет на телефоне выглядит как серый с оранжевым оттенком.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bfm.

Пользователи обнаружили проблемы у новых iPhone, сообщает Reddit. У флагмана от Apple - модели 10 S есть сложности с экраном.

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На минимальной яркости черный цвет на телефоне выглядит как серый с оранжевым оттенком. Сообщается, что проблему частично решает установка максимальной яркости.
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 Теги: iPhone, экран

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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