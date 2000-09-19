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Раздел: Технологии  
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В iOS 12 нашли упоминание нового устройства от Apple

В iOS 12 нашли упоминание нового устройства от AppleВ Pad Pro 2018 появится разъем USB Type-C с поддержкой выхода на внешние 4K мониторы.

В релизной версии прошивки iOS 12 хакеры нашли упоминание о следующем планшете Apple – обновленном iPad Pro 2018. Судя по обнаруженной информации, новый планшет станет еще более продвинутым решением для работы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Напомним, что аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в начале сентября уже высказывал предположение о вероятной замене порта Lightning на USB Type-C в Pad Pro.

Нововведение позволит новому iPad Pro составить серьезную конкуренцию планшетам от Wacom. Подобное решение позволит превратить самый мощный планшет Apple в удобный настольный компьютер для простых задач: веб-серфинга, запуска видеоигр, а также для комфортной работы в графических редакторах.

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По слухам презентация iPad Pro состоится в октябре. На следующем мероприятии Apple покажет не только планшет, но и увеличенный MacBook с диагональю дисплея 13 дюймов и поддержкой дактилоскопического сканирования.

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 Теги: iOS 12, Apple

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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