Раздел: Технологии
Компанию Instagram покидают ее основатели
Основатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о намерении покинуть компанию в ближайшее время.
Кевин Систром и Майк Кригер - основатели социальной сети для обмена фотографиями Instagram - объявили о намерении покинуть компанию в ближайшее время. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что Систром и Кригер планируют покинуть Instagram в ближайшие недели.
В частности, в заявлении Систром говорится, что создатели Instagram "готовы к новой части" их жизни. Он также добавил, что оба приняли решение об отдыхе, чтобы "снова открыть в себе любознательность и креатив".
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Сейчас Систром возглавляет сервис, а Кригер является техническим директором. По данным СМИ, они уже объявили об отставке руководящей группе Instagram и Facebook.
Кевин Систром и Майк Кригер - основатели социальной сети для обмена фотографиями Instagram - объявили о намерении покинуть компанию в ближайшее время. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что Систром и Кригер планируют покинуть Instagram в ближайшие недели.
В частности, в заявлении Систром говорится, что создатели Instagram "готовы к новой части" их жизни. Он также добавил, что оба приняли решение об отдыхе, чтобы "снова открыть в себе любознательность и креатив".
Читайте также: В Сети появились характеристики Huawei Y9
Сейчас Систром возглавляет сервис, а Кригер является техническим директором. По данным СМИ, они уже объявили об отставке руководящей группе Instagram и Facebook.
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