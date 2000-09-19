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Раздел: Технологии  
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Компанию Instagram покидают ее основатели

Компанию Instagram покидают ее основателиОснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о намерении покинуть компанию в ближайшее время.

Кевин Систром и Майк Кригер - основатели социальной сети для обмена фотографиями Instagram - объявили о намерении покинуть компанию в ближайшее время. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что Систром и Кригер планируют покинуть Instagram в ближайшие недели.

В частности, в заявлении Систром говорится, что создатели Instagram "готовы к новой части" их жизни. Он также добавил, что оба приняли решение об отдыхе, чтобы "снова открыть в себе любознательность и креатив".

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Сейчас Систром возглавляет сервис, а Кригер является техническим директором. По данным СМИ, они уже объявили об отставке руководящей группе Instagram и Facebook.
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 Теги: Instagram

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Сегодня, 10:19 » Автор: Богдан Процив
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