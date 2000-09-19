Раздел: Технологии
Опубликованы характеристики нового игрового смартфона Xiaomi
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 сертифицирован TENAA.
Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Xiaomi Black Shark 2, который пока не представлен официально.
Первый игровой смартфон Xiaomi Black Shark был выпущен в апреле, но уже сейчас компания готовит обновление гаджета, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В базе данных TENAA модель проходит под номером AWM-A0. Фотографии показывают аналогичный оригинальному дизайн с узором, но на задней панели сдвоенная камера и светодиодная вспышка расположены вертикально, тогда как у предшественника камера был горизонтальная.
Кроме того, ранее сканер отпечатков пальцев размещался в домашней кнопке, а теперь переместился на заднюю панель. Это объясняется тем, что на лицевой панели установили широкоформатный дисплей с тонкими рамками. В то же время, с задней панели были убраны фактурные вставки.
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Среди характеристик Xiaomi Black Shark 2 упомянуты экран диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.
Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Xiaomi Black Shark 2, который пока не представлен официально.
Первый игровой смартфон Xiaomi Black Shark был выпущен в апреле, но уже сейчас компания готовит обновление гаджета, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
В базе данных TENAA модель проходит под номером AWM-A0. Фотографии показывают аналогичный оригинальному дизайн с узором, но на задней панели сдвоенная камера и светодиодная вспышка расположены вертикально, тогда как у предшественника камера был горизонтальная.
Кроме того, ранее сканер отпечатков пальцев размещался в домашней кнопке, а теперь переместился на заднюю панель. Это объясняется тем, что на лицевой панели установили широкоформатный дисплей с тонкими рамками. В то же время, с задней панели были убраны фактурные вставки.
Читайте также: Назван смартфон с лучшим в мире дисплеем
Среди характеристик Xiaomi Black Shark 2 упомянуты экран диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.
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