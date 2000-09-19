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Раздел: Технологии  
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Опубликованы характеристики нового игрового смартфона Xiaomi

Опубликованы характеристики нового игрового смартфона XiaomiСмартфон Xiaomi Black Shark 2 сертифицирован TENAA.

Китайский регулятор TENAA опубликовал характеристики смартфона Xiaomi Black Shark 2, который пока не представлен официально.

Первый игровой смартфон Xiaomi Black Shark был выпущен в апреле, но уже сейчас компания готовит обновление гаджета, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

В базе данных TENAA модель проходит под номером AWM-A0. Фотографии показывают аналогичный оригинальному дизайн с узором, но на задней панели сдвоенная камера и светодиодная вспышка расположены вертикально, тогда как у предшественника камера был горизонтальная.

Кроме того, ранее сканер отпечатков пальцев размещался в домашней кнопке, а теперь переместился на заднюю панель. Это объясняется тем, что на лицевой панели установили широкоформатный дисплей с тонкими рамками. В то же время, с задней панели были убраны фактурные вставки.

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Среди характеристик Xiaomi Black Shark 2 упомянуты экран диагональю 5,99 дюйма с разрешением 2160 х 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.
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 Теги: Xiaomi, смартфон

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Сегодня, 18:07 » Автор: Богдан Процив
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