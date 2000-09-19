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Раздел: Технологии  
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iPhone XS Max установил новый рекорд

iPhone XS Max установил новый рекордСмартфон работает на новейшем чипе A12 Bionic.

Новый флагман компании Apple, смартфон iPhone XS Max, посетил известный бенчмарк AnTuTu и установил там новый рекорд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.

В тестах AnTuTu iPhone XS Max набрал 372 106 баллов. Он немного опередил показатели iPhone XS в 363 525 баллов.

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Для сравнения предыдущая модель A11 Bionic набирала в AnTuTu 230 000 баллов. Самый мощный смартфон на Android отстает от нового лидера почти на 70 000 баллов - Xiaomi Blackshark на чипе Snapdragon 845 набрал в AnTuTu 292 887 баллов.


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 Теги: iPhone XS Max, рекорд

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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