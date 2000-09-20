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Раздел: Технологии  
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Huawei подтвердила дизайн Mate 20

Huawei подтвердила дизайн Mate 20Такой квадрат мы могли ранее видеть на чертежах.

В октябре Huawei представит едва ли не главный свой смартфон в 2018 году. Речь идет о Mate 20, который станет дебютным устройством на 7-нм Kirin 980, а также апгрейдом тройного модуля камеры, представленной впервые в P20 Pro в начале этого года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.

Компания опубликовала новый тизер, один из фрагментов которого фактически подтверждает оформление тройной камеры. В самом конце мы можем видеть слоган This is Mate («Это Mate»), заключенный в квадрат.

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Именно такой квадрат мы могли ранее видеть на чертежах, созданных на основе утечек. Те же утечки утверждают, что Mate получит каплевидную «бровь», стеклянно-металлический корпус, узкий нижний отступ, поддержку беспроводной зарядки (как минимум в версии Pro) и EMUI 9 с Android 9 Pie. Презентация пройдет 16 октября.
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 Теги: Huawei, Mate 20

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Вчера, 23:38 » Автор: Едгар Букмирза
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