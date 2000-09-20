Раздел: Технологии
Huawei подтвердила дизайн Mate 20
Такой квадрат мы могли ранее видеть на чертежах.
В октябре Huawei представит едва ли не главный свой смартфон в 2018 году. Речь идет о Mate 20, который станет дебютным устройством на 7-нм Kirin 980, а также апгрейдом тройного модуля камеры, представленной впервые в P20 Pro в начале этого года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.
Компания опубликовала новый тизер, один из фрагментов которого фактически подтверждает оформление тройной камеры. В самом конце мы можем видеть слоган This is Mate («Это Mate»), заключенный в квадрат.
Читайте также: В Сети показали “живые” фото Huawei Mate 20 Pro
Именно такой квадрат мы могли ранее видеть на чертежах, созданных на основе утечек. Те же утечки утверждают, что Mate получит каплевидную «бровь», стеклянно-металлический корпус, узкий нижний отступ, поддержку беспроводной зарядки (как минимум в версии Pro) и EMUI 9 с Android 9 Pie. Презентация пройдет 16 октября.
В октябре Huawei представит едва ли не главный свой смартфон в 2018 году. Речь идет о Mate 20, который станет дебютным устройством на 7-нм Kirin 980, а также апгрейдом тройного модуля камеры, представленной впервые в P20 Pro в начале этого года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.com.ua.
Компания опубликовала новый тизер, один из фрагментов которого фактически подтверждает оформление тройной камеры. В самом конце мы можем видеть слоган This is Mate («Это Mate»), заключенный в квадрат.
Читайте также: В Сети показали “живые” фото Huawei Mate 20 Pro
Именно такой квадрат мы могли ранее видеть на чертежах, созданных на основе утечек. Те же утечки утверждают, что Mate получит каплевидную «бровь», стеклянно-металлический корпус, узкий нижний отступ, поддержку беспроводной зарядки (как минимум в версии Pro) и EMUI 9 с Android 9 Pie. Презентация пройдет 16 октября.
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